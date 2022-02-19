CPTPP三法 拚本會期修法三讀

為了順利加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政府各部會持續調整法規，提高市場透明化、與國際接軌，尤其正式提出入會申請之後，有「CPTPP」三法之稱的專利法、商標法與著作權法的修訂，更顯迫切，資深財經官員透露，將力推三法案於立法院本會期內完成修法。

與台灣同為CPTPP申請國的英國已獲成立工作小組，與各國展開協商，兩岸入會新申請案的進度更受關注。據悉，執值主席國新加坡18日和各國展開視訊會議，而CPTPP資深官員會議針對一些經濟體的入會申請案，交換了意見，但未明確說明是否觸及我國的申請案。

據了解，為讓參與此一國際組織的進程順利，各部會檢視並啟動修法行動以來，陸續通過了遠洋漁業條例、投資經營非我國籍漁船管理條例、漁業法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、植物品種及種苗法、農藥管理法、郵政法等法案。行政院於2020年著手修訂的「專利法」、「商標法」與「著作權法」三法案，因引發爭議暫時擱置，但在此關鍵時刻，修法進程更受到重視。

經濟部表示，行政院會已於元月間通過「著作權法」及「商標法」修正草案，將非法數位重製、散布及公開傳輸改為非告訴乃論罪，也就是公訴罪，同時明定必須包含侵害他人有償提供的著作、原樣重製、造成權利人100萬元以上損害等三要件，才會視為「侵權情節重大」。

商標法部分，也增訂仿冒商標或團體商標之標籤等行為的刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5萬元以下罰金。

另外，藥事法先前已修法與專利連結，並於2019年8月開始施行，專利連結主要是希望釐清新藥上市、專利資訊揭露之間、學名藥上市審查程序與其是否侵害新藥專利狀態之間的連結，在12個月的審查期間內專利權人都可以提出訴訟，而「專利法」修正草案內，就是這項起訴的重要依據，可供專利藥商提出侵害訴訟或是學名藥商提出確認不侵害訴訟。

官員強調，此三法案的修法，將力爭於立法院本會期通過，以利加入CPTPP申請案的進行。