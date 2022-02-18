綠電憑證交易 99%台積包了

核發突破百萬張 市場需求活絡，其他企業大嘆買不到…

企業對於綠電需求日益增高，經濟部標檢局18日表示，累計至2月中，核發憑證突破百萬張，這是從2017年開始實施再生能源憑證後，重要的里程碑，其中已在市場交易的逾91萬張綠電憑證中，有將近99％都被台積電搶包下，在其他企業大嘆買不到憑證的同時，也顯示未來市場需求活絡、成長空間極大。

標檢局指出，截至18日為止，綠電憑證案場數有226個，核發憑證超過106萬張，相當於約10.6億度綠電，減碳量約53.4萬公噸，總體憑證交易則突破91萬張。自2020年綠電轉供交易開展，標準檢驗局促成了能源業、售電業、電子業、金融業、生技業、美妝業、法律服務業及商辦大樓等跨領域產業共同合作完成綠電轉供，提升企業綠電使用的比例。

根據國家再生能源憑證中心顯示，目前交易量最多的是台積電，逾91萬張的憑證交易，有超過98.7％都是被台積電買走。另外，未來有多個離岸風電案場即將完工併網，部份也已與台積電談妥後續購售電合約，未來市場上的綠電仍被台積電掃光。

除綠電轉供交易外，自發自用憑證的交易量亦逐年上升，交易紀錄已累計達萬張以上，在企業追求環境效益需求帶動的商機下，愈來愈多地方政府機關、學校積極配合政府綠能政策，將自發自用的再生能源案場申請核發憑證。

另外值得注意的是，台電18日也宣布，台電自己的風力發電設備，總發電量達到100億度，寫下台灣綠能的新里程碑。

台電指出，從2001年在澎湖中屯設立第一座陸域風機起，至今台電已完成168部陸域風機，總裝置容量共計297.04MW，架設地點北從新北石門，南至屏東恆春，遍布台灣西部沿海及澎湖、金門離島，其累計發電量於104年4月達到50億度。近年來結合大數據技術強化機組維運，提升發電穩定度。

台電舉例，去年台電陸域風力年發電量達6.72億度，佔全國陸域風力發電量約58.7％，可供給近17萬家戶一年用電，並於18日達成累積發電量100億度的里程碑。

台電表示，除持續開發陸域風力外，也朝向離岸近海拓展風力新場域，台電離岸一期風力發電工程共21部風機已於去年完成併聯，二期計畫也如火如荼地展開，預期在114年達到陸域風力370MW、離岸風力403.7MW之開發容量目標，台電將持續配合政府能源轉型政策，積極發展潔淨再生能源，邁向低碳電力。