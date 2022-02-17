台灣疫情趨緩 入境居檢擬縮為7天

全球疫情漸緩各國鬆綁邊境，日本17日宣布解禁，我國也有望將入境檢疫天數縮短至7天，指揮官陳時中17日表示，最快可能在4月就可縮短，但仍要看疫情變化。

指揮中心17日公布國內新增14例本土個案，其中以房屋代銷相關案增加10例最多。陳時中指出，新店設計師及大林煉油廠2個相關群聚是目前重點關注範圍，房屋代銷公司群聚事件中，因有個案參加吃飯、唱歌的聚會涉及人數眾多，且來自各行各業，因此造成足跡多、工作場域廣需要特別留心。另一方面，煉油廠17日雖無新增員工，但因對經濟影響大，且工作具有不可取代性，也會高度關注。醫療應變組副組長羅一鈞則說，大林煉油廠群聚序列與高雄港群聚相同，為本土疫情衍生案件，但感染源仍在疫調中。

指揮中心公布拚3月中前實施邊境鬆綁，規劃全面開放商務旅客入境，且不限人數，並縮短檢疫天數自14天縮短為10天。至於商務旅客入境檢疫天數，陳時中坦言，在四月時可望再縮短為7天，但需要觀察第一波商務客開放實施狀況。

陳時中最近接受媒體專訪時透露，「下半年國門非開放不可」，主因時勢所逼，且為兼顧我經濟競爭力。陳時中17日補充，下半年開放國門是指開放給「非國民」身份的民眾入境，不再侷限於我國國民或是有居留證者，會進一步對境外旅客開放，最快可能在下半年展開，但並不是意味民眾從國外返國免檢疫措施。

媒體關心日本邊境管制將鬆綁，對台灣入境居檢天數只有3天，我國是否會對日本作相應開放或是開放旅行業出團？陳時中回應，有2考量指標，必須除要觀察第一波商務客入境的措施執行情況外，當地疫情狀況與我國是否對等也需要考量，但旅行團開放仍要交通部研議較為清楚。

此外，莫德納在台設立子公司，我國是否有望組成國家隊來代工疫苗？陳時中表示，設立子公司跟代工關係不大，而我國與莫德納原先的合約已經包含次世代疫苗選擇權，但設立子公司仍有其他合作機會，國發會在代工上也有跟很多廠商陸續洽談、整合之中。