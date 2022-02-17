侵害國家核心關鍵技術 將重罰

為防止國家核心關鍵技術外流，行政院會17日通過國安法、兩岸人民關係條例修正草案，新增國家核心關鍵技術經濟間諜罪，違反者可處5～12年有期徒刑、得併科新台幣500萬～1億元罰金。

這次修法，主要是防止紅色供應鏈滲透，增訂國家核心關鍵技術的「經濟間諜罪」與「營業秘密之域外使用罪」。行政院發言人羅秉成強調，整套修法重點就是事前嚴防、事後嚴懲，且透過專業化加速審理，提升法制面上的國安防線。

國安法修正案增訂，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。且任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業祕密。

草案新增，國家核心關鍵技術經濟間諜罪，違反者可處5年至12年有期徒刑、得併科新台幣500萬至1億元罰金，且未遂犯也罰；另外，增訂國家核心關鍵技術營業祕密的域外使用罪，違反者處3年至10年有期徒刑、得併科500萬至5,000萬元罰金，未遂行為一樣會罰。

至於國家核心關鍵技術定義，法務部檢察司長林錦村表示，如流入外國、大陸地區、港澳或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，且符合基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，需要進行管制，以及可促使國家產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力，程序是要經行政院公告，並由改組後的國科會來訂定辦法。

羅秉成指出，有些營業祕密雖然技術屬於私人企業或個人所有，但若技術等級經認定為國家關鍵核心技術，因國安考量就需特別保護，加重處罰。

羅秉成舉例，護國神山台積電技術領先全球，其二奈米製程技術是重中之重，若未來二奈米製程技術，經組改後的國科會認定為國家核心關鍵技術的話，就不能只以營業祕密法的強度來保障，而是要層級化處理，提高防護強度。

兩岸人民關係條例修正草案增訂，受政府委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構成員，及受委託、補助、出資終止或離職未滿3年者，如要赴中國地區，須經審查會許可。上述人員涉及國家核心關鍵技術認定，返國後也須通報。

為規避陸資在台投資應經主管機關許可之規定，將其名義提供或容許他人使用者，得由主管機關處新台幣12萬元以上2,500萬元以下罰鍰。此外，中國大陸營利事業於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動，違者可處3年以下有期徒刑，或科1,500萬元以下罰金。