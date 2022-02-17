促參新增綠能、數位設施 通過

為優化民間投資參與公共建設環境，行政院會17日通過「促進民間參與公共建設法」修正草案，擴大民間參與公共建設類別，新增綠能設施及數位建設，並增訂政府有償取得公共服務機制（PFI）及新增履約爭議調解機制，以吸引市場游資投入公共建設。

行政院長蘇貞昌要求財政部，修正草案送請立法院審議後，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

促參法修法包含三大重點：擴大民間參與公共建設類別、增訂政府有償取得公共服務及新增履約爭議調解機制。

其中擴大民間參與公共建設類別，新增綠能設施及數位建設為促參法公共建設類別，以因應能源政策、前瞻基礎建設等目標。財政部表示，綠能設施包含創能、節能、儲能等綠能產業全生命周期相關產業必要設施，以及能源生產及其所需基礎設施。數位建設以數位基盤、數位創新、數位治理及數位包容為四大主軸，包含5G行動通信基礎建設、偏鄉地區寬頻建設等。

引進多元民間參與模式與國際接軌，增訂政府有償取得公共服務機制（PFI），草案新增公共建設經政策評估具必要性、優先性及迫切性，且確認依法辦理較政府自行興建、營運具效益者，主辦機關得於民間機構依法參與該公共建設營運期間，購買公共服務之全部或一部，以降低投資風險。

PFI制度在國外行之有年，國內過去也曾有類似作法，如部分地方府的路燈更新、下水道建設等，都曾有由政府付費取得民間提供公共服務案例，未來修法正式納入PFI後，可讓主辦機關更有法可循。

因應未來公建類型愈趨多元，修正草案規定，若未來新興公建權責歸屬不清，可由財政部出面協調擇定目的事業主管機關，報行政院核定。此外，為協助解決促參案履約爭議，這次修法也增訂履約爭議調解機制，由財政部設置履約爭議調解會，以改善促參案提前終止契約情形。

浮動式風電 台廠搶占商機

離岸風電第三階段區塊開發選商在即，除現有的固定式水下基礎，繼續支撐風機在海中屹立，浮動式風機也急起直追。金屬工業研究發展中心與台灣本土供應鏈廠商上緯能源對此布局相當積極，爭取在離岸大戰中，站穩領先亞洲的地位。

金屬工業中心表示，台灣積極投入離岸風場的開發建置，隨著開發場址由淺水域進入深水區，浮動式風場在台灣的應用，受產學界高度關注。該中心與上緯新能源（SRE）領軍的「離岸風電台灣隊」合作，17日舉辦交流會，探討台灣浮式風機產業鏈本地化的潛力與挑戰。這也是國內首次針對浮式風機產業在台灣落地的交流會，為台灣下一階段離岸風電發展謀定方向，並為日後技術輸出潛在需求，預做準備。

上緯新能源董事長林雍堯指出，固定式風場的產業供應鏈，已在歐洲發展超過20年，浮動式技術對國內供應鏈來說，有迎頭趕上的機會，讓台灣有機會跟歐洲並進開發。這次討論的發展方向，是考量浮式風場的技術優先性和前瞻性，並將技術納入風場規劃並參與開發遴選。

金工中心還指出，目前全球有超過30個團隊投入浮式離岸風電開發，隨著2017年第一座商業化浮式離岸風場在歐洲完成建造，並進行測試，迄今已營運四年，證明浮式風機商轉的可行性，各國政府看好浮式離岸風電的市場商機。

國內業者認為，台灣四面環海，但部份海床深度過深，無法設置固定式水下基礎的風機，因此浮動式風機會是下一階段風機的趨勢，且現在風機已大型化，過去認為單支風機結合浮動式基礎成本過高的問題，可以因具有商業規模而降低。