2/17：本土+14 80多人「K歌團」出事了

本土＋14 雙北10例確診 逾半數K歌染疫

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及54例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。本土個案中，分別為台北3人、新北7人、高雄2人、苗栗2人。

今天14名本土中，高達8案都是「吃飯唱歌」團導致，由原本新北市一名房屋代銷人員案19816延伸的，他與8名朋友曾有到台北錢櫃唱歌而確診，分別有5名新北市，其中1人在台東被驗出。另外還有2名台北市、1名高雄市。這起由桃機而起的病毒傳播，可說正式入侵台東、高雄。

高雄另外1例為高雄鳳紅茶店店員女友；新北市部分，新增2例為房屋代銷公司職場延伸群聚的爸爸、媽媽。

另外，桃園新增1例為航警在北投的女兒被匡列陽性今天也確診。因為這名航警案19763疫調時未說實話，隱匿從工作地返北投住家，因而被罰6萬元。苗栗則新增2例，為高雄砂石場家屬的公、婆，兩人是陰轉陽性。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為38例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國9例、越南3例、澳大利亞、法國及印度各2例、菲律賓、烏克蘭、查德、英國、紐西蘭、馬來西亞、日本及柬埔寨各1例移入；另28例調查中。入境日介於去（2021）年12月24日至今（2022）年2月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,080,937例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,060,668例排除），其中19,797例確診，分別為4,390例境外移入，15,353例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例（案19599、案19655、案19656，均為本土個案改判陰性），累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（工商時報 李青縈； 中時新聞網 楊雅婷； 中時 鄭郁蓁）

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