進口解雞蛋荒 專案有條件准自日本輸入

因應農委會規劃進口雞蛋補充近期供應缺口，防檢局今天表示，評估自日本無禽流感產地輸入，並經日本及入境時邊境逐批檢疫雙重把關，專案同意日本雞蛋3月底前可輸入。

農委會防檢局今天發布以上新聞指出，防檢局參酌世界動物衛生組織（OIE）陸生動物法典規範、日本高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫情管制作為，以及日本疫情通報透明度等資訊緊急進行風險評估，專案同意至3月31日，可自日本未發生禽流感區域輸入檢疫合格的雞蛋。

防檢局副局長徐榮彬說，由於過去將整個日本視為禽流感疫區，未如對應美國，已將產區區分成疫區、非疫區進行貿易，因這次因應進口需求緊急，特地進行專案風險評估。

他說，目前還沒收到貿易商申請輸入，屆時若提出申請，從日本沒有發生禽流感的都道府縣輸入經日本獸醫官把關、開具檢疫證明的雞蛋，輸入時會再經防檢局於邊境逐批檢疫，以確認符合檢疫規定，經此雙重把關下引入禽流感的風險極低。

他補充，以上專案依據「動物傳染病防治條例」及「動物及動物產品輸入檢疫條件」規定辦理；且蛋品輸入時，也須符合衛福部食藥署相關食品輸入規定，包括日本輸入食品輻射管制措施。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，預計從澳洲、美國、日本進口雞蛋的作業，同步進行中，由中央畜產會請貿易商採購進口。

農委會7日宣布補助蛋農出貨每台斤3元的記者會上，同步宣布將進口雞蛋補充國內需求，共計10個貨櫃以上，每櫃1萬箱，提供加工業者使用，不進市場銷售。

當天會後，畜牧處補充，澳洲每顆新台幣4元以內，日本10元最貴，美國5.5元，合併考量疫情（產區須排除禽流感、新城病），以澳洲最理想，約2月底輸入，以澳洲為主，美國運程較遠，可能要3月中才能進口。