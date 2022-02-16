商務客來台 居隔擬再縮短

指揮官陳時中16日指出，計畫規劃商務客來台居隔天數再縮短，可望少於十天。另日本擬在3月逐漸鬆綁邊境管制措施，對台灣民眾赴日居隔檢疫有望縮短至3日，對此，陳時中表示，「疫情狀況對等，開放條件才會對等」，目前我國難有對等開放措施。



由於邊境管制仍持續，勞動部16日發布最新無薪假統計，目前有2,226家事業單位、1萬4,129人正在實施無薪假，與前一周相比增加207家、1,470人，主要仍集中在與邊境管制相關行業，特別是這一期就有一家本國航空公司完成再次協議，續報實施無薪假約300多人。



勞動部表示，這次實施無薪假多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為六個月以上。據統計，實施無薪假家數前三名行業別，分別為支援服務業（旅行社）、批發及零售業、以及住宿及餐飲業，人數前三名則是支援服務業（旅行社）、運輸及倉儲業、以及住宿及餐飲業。



指揮中心16日公布新增14名本土確診，包括3名中油大林煉油廠員工、桃園航警孫女等，除航警孫女有去幼兒園需注意外，陳時中表示，煉油廠相關案件需要高度關注。煉油廠為重要基礎設施，牽涉上下游產業繁多，甚至關係石油化工業，高雄市、經濟部都十分關注。



陳時中在疫情記者會透露，針對商務客居檢防疫措施考慮再縮短，將少於10天，不過仍要看第一波商務客縮短至10天檢疫執行成果，才會執行第二波鬆綁。預估觀察一個月可看出執行成效。



至於日本擬在3月鬆綁邊境管制措施，我國民眾赴日檢疫日期有望縮短至3日。陳時中表示，雖然對日本鬆綁國人入境措施感謝，但日本單日有8萬多名確診數，我國疫情相對安心，難有相對等的鬆綁措施，對日本的開放還需要觀察，「疫情狀況對等，開放條件才會對等」。



此外，在疫苗接種方面，目前我國第一劑疫苗涵蓋率為82.41％、第二劑75.82％、基礎加強劑為0.77％、追加劑為31.73％，現還未考慮施打第四劑。