無薪假1.4萬人 單一航空公司增300人

勞動部今天公布最新減班休息統計，實施2,226家、1萬4,129人。實施業別仍以旅行社、運輸及倉儲業等受邊境管制的行業為主，其中有一家航空公司本期就增加約300多人。

勞動部今天指出，本期因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,226家，實施人數1萬4,129人。較2月8日公布實施家數計2,019家、實施人數1萬2,659人相比，本次家數增加2,07家，人數增加1,470人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期增加家數及人數最多還是支援服務業（旅行社），增加116家、568人，主要是勞資雙方協商減班休息到期後接續通報。

王金蓉指出，另外在運輸及倉儲業也增加16家、423人，主要是有一家航空公司增加約300多人，同樣也是屬於接續通報。目前觀察實施減班休息的行業別，主要仍然是因邊境管制影響。

王金蓉提到，另外在住宿及餐飲業也約略增加23家、278人，有一些連鎖飯店或小型餐飲業等零星通報；另外製造業中有一家金屬機電工業，為汽車零組件加工廠，也實施約40多人。

若比較春節過前年後減班休息情況，王金蓉指出，年前最後一次統計，數字為2,132家、約1.3萬人；這期2,226家，實施人數1萬4,129人。這兩期主要實施的行業別也都是旅行社、運輸及倉儲業等受邊境管制影響的行業，因此評估國內內需型產業受到COVID-19疫情衝擊影響相對不大。

王金蓉補充，過年後雖然2月8日有公布一期、人數微減，但這期比較像是春節前、接續前一個月的情況，業者尚未提接續申報。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1,319家、批發及零售業280家、住宿及餐飲業161家；人數以支援服務業8,794人最多，其次是運輸及倉儲業1,213人、住宿及餐飲業1,085人。