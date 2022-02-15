本土疫情趨緩 大甲媽祖可遶境了

指揮中心15日公布5例本土個案，包含亞旭、嘉聯益相關個案以及桃機航警，並且確診個案中新增1例死亡為Omicron本土疫情相關個案中首例。由於疫情趨緩，副指揮官陳宗彥宣布，元宵節後16日起，將適度鬆綁宗教場所及宗教集會活動防疫措施，如民選公職人員、政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食及容留人數限制等措施，皆予取消，政府官員可恢復跑攤。

宗教盛事大甲媽祖遶境時間敲定在4月8日，陳宗彥說，16日起原本禁止的繞境、遊行及500人以上大型宗教活動，開放為提報防疫計畫並經地方政府同意後即可辦理；而宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數限制等措施也取消。但神職人員儀式中仍須全程配戴口罩，也不得逐桌敬酒敬茶，且香客大樓等住宿場所，除同住家人外，以1人1室為限。

醫療應變組副組長羅一鈞則說，目前本土累積12條感染源不明傳播鏈，包含15日新增桃機航警，及高雄砂石場、日翊物流、樹林嘉聯益電子廠、礁溪長榮鳳凰酒店、跨縣市家族染疫等。不過，指揮官陳時中表示，我國疫情仍維持在穩定可控狀況。

「現在在國外要找到比台灣更安全的地方很難」，陳時中說，邊境開放的下一步，是要考慮讓國人先出境旅遊，或先讓外國人入境台灣，各有利弊。但先開放外國人來台有兩個考量，一是對外匯有助益，另一是國人出國是暴露在國外染疫高風險之處，並非考量國人返國居家隔離的問題。

此外，商務旅客拚三月中前開放入境，而觀光客入境開放緊接在後，觀光業者期待第三季、第四季迎來跨境旅遊，不再是領紓困金度日。媒體追問對於觀光開放是否會有初步限制規劃？陳時中回應，先前與業者會談中有編列幾個主題，希望業者準備好，接下來會再繼續跟業者開會討論。

另，第23期公費疫苗預約平台16日起開放已完整接種兩劑新冠疫苗滿12週且滿18歲以上民眾預約追加劑，指揮中心共提供158.3萬劑疫苗，其中以莫德納76.9萬劑最多，其次為BNT66.3萬劑。而目前國內高端庫存還有300萬劑，除供國內使用外，陳時中透露，也會規畫相關人道救援。