2/21前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|2/21（一）
|經濟部公布1月外銷訂單
央行公布1月銀行辦理人民幣業務概況
台北國際工具機展與台灣國際工具機展聯展開幕
上銀智慧機械國家隊啟航儀式
|2/22（二）
|投信投顧公會媒體春酒
台灣機械工業公會理監事會
喬山健康科技與World Gym合作記者會
|2/23（三）
|經濟部公布1月工業生產指數、批發零售及餐飲業營業額
央行公布1月退票統計
央行公布1月五大銀行新承作放款統計
央行公布1月國際收支
台灣工具機暨零組件公會理監事會
三井outlet台南店預覽
|2/24（四）
|主計總處公布1月失業率
主計總處召開國民所得評審會修正經濟預測
南區國稅局記者會
勞動部公布最新無薪假統計
央行公布1月貨幣總計數
|2/25（五）
|台經院發布2月景氣動向調查報告
央行公布1月全體銀行消費者暨建築貸款餘額
第一太平戴維斯代理公開標售苗栗竹南科學園區廠房
國際財經焦點
|2/21（一）
|美國、加拿大休市
德國1月生產者物價指數（PPI）
歐元區2月綜合採購經理人指數（PMI）
南韓2月消費者信心指數
|2/22（二）
|義大利1月消費者物價指數（CPI）
美國12月凱斯席勒房價指數、2月綜合採購經理人指數（PMI）、2月企業聯合會消費者信心指數
紐西蘭央行利率決策
德國2月Ifo企業信心指數
|2/23（三）
|日本、俄羅斯休市
歐元區1月消費者物價指數（CPI）
南韓央行2月利率決策
|2/24（四）
|法國2月消費者信心指數
美國第四季國內生產毛額（GDP）最終值、1月新屋銷售
英國2月GfK消費者信心指數
|2/25（五）
|德國、法國第四季國內生產毛額（GDP）最終值
歐元區2月消費者信心指數
美國1月耐久財訂單、1月個人所得支出
俄羅斯1月工業生產
陸港澳焦點
|2/21（一）
|2月貸款市場報價利率（LPR）
香港2021年1月至2022年1月失業及就業不足統計
|2/22（二）
|港股匯豐銀行、恒生銀行公布2021年第四季與全年財報
香港1月CPI
|2/23（三）
|港股聯想集團、百威亞太公布2021年第四季與全年財報
|2/24（四）
|香港1月進出口
港股港交所、新鴻基地產、東亞銀行公布2021年第四季與全年財報
台股一周焦點
|2/21（一）
|法說會
|亞德客-KY
|2/22（二）
|股東臨時會
|精熙-DR
|2/22（二）
|法說會
|台灣大、智原、義隆、寶德、亞德客-KY、華新
|2/23（三）
|除權
|三商壽
|2/23（三）
|法說會
|牧德、欣興、遠傳
|2/24（四）
|除息
|力積電
|2/24（四）
|法說會
|南茂、文曄、敦泰、立積、TPK-KY
|2/25（五）
|法說會
|美律、天鈺