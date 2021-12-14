港務公司賣陽明持股 大賺近29億

今年貨櫃市場大好，貨櫃三雄股價水漲船高，台灣港務公司搭上「航海王」順風車，處分陽明12萬張股，雖然成交均價只有37.1元，但董事長李賢義14日指出，2021年處分陽明股票賺了28.8億元，目前還持有19.19萬張股票，仍是陽明第三大股東。據悉，俟明年陽明完成公開發行股票程序後，港務公司仍計劃持續調節手上陽明持股。



隨著航運貨櫃市場熱絡，港務公司2021年營運績效良好，其中貨櫃裝卸量達1,540萬TEU歷史新高，年營收估可達210億元。李賢義表示，不只作業量增加，今年土地及碼頭出租率提升、活化舊有建築資產，並加入風力發電，估計2021年稅後淨利可達70億元，稅後淨利較往年增加10億元。而今年港務公司預算盈餘目標為61億元。



台灣港務公司14日舉行年終媒體餐敘，被問及持有陽明海運，是否因今年航運股飆漲而獲利？李賢義說，港務公司是陽明海運第三大股東，今年因疫情導致全球主要港口出現塞港、塞櫃，使得海運運價不斷飆漲，海運股價跟著運價水漲船高，今年陸續出脫持股。



港務公司指出，2021年出脫12萬張陽明持股，均價為37.1元，但持有成本僅12元，帶來28.8億元獲利。工程副總王錦榮指出，賣股獲利不算在營收內，且獲利仍須分給國庫、航港基金、縣市政府，能回到港務公司並不多，只佔17％。



港務公司仍持有陽明19.19萬張，但此屬於陽明私募股票，還需待陽明轉公開發行才能處置，否則仍僅是紙上富貴。據悉，屆時若港務公司欲出售股票，仍需循程序申請，從申請到拍板賣股大約一周。屆時會處分多少比例的陽明股票，高層說，仍須配合政府政策。



在2020年第三季之前，陽明股價一度只有5、6元，比港務局12元持有成本還低，因此被監察院盯上。2021年陽明股價漲到24元時，港務公司開始陸續出脫持股，最高價賣到87元。截至10月底，陽明公股持股比例約32％，最大股東為交通部，次要為國發基金，港務公司排第三，持股比率為5.5％。



港務公司2021年陸續完成台北港、基隆港、高雄港、台中港等地工程，2022年業務執行重心放在港棧本業推動及港區水岸轉型開發。其中高雄港更是發展重點，除亞洲新灣區最後一塊拼圖—旅運大樓會在明年7月啟用；第七貨櫃中心將分階段交給長榮海運，打造現代全自動化大型貨櫃基地以提升運量，明年8月開始測試，預估2023年啟動營運。