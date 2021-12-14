當沖降稅再延3年 朝野達共識

當沖證交稅稅率減半優惠年底到期，立法院朝野黨團14日協商證交稅條例修正草案達成共識，決定按照行政院版本，將優惠延長三年，實施至2024年12月31日，稅率維持千分之1.5，力拚17日院會完成三讀。

為刺激台股成交量，行政院自2017年4月28日起實施當沖降稅，將當沖證交稅稅率由千分之3降至1.5，原訂實施一年，期滿後再延長三年八個月至今年底。行政院會8月19日通過證券交易稅條例第2條之2、第3條修正草案，將優惠延長三年，實施至2024年12月31日，稅率維持千分之1.5，草案送請立法院審議。

立法院財委會10月13日初審證交稅條例修正草案時，朝野立委對於當沖降稅優惠延長年限及是否常態化無法達成共識，決議保留交付黨團協商；12月6日黨團協商，民進黨團同意按照行政院版本，但其他黨團未獲共識，14日由立法院長游錫堃邀集朝野協商，財長蘇建榮、金管會主委黃天牧也列席，並獲致共識，決定按照行政院版本。

朝野黨團協商過程中，蘇建榮表示，當初當沖降稅的目的是要讓股票市場有流動性、增加量，活絡股市；外界有意見希望當沖降稅變成常態化，但顧慮常態化以後未來股票市場政策調節的工具就喪失了，在此情況下，希望維持跟上一次一樣，三年降稅為一期。

黃天牧則指出，當沖違約的比例非常低，今年到10月底止，當沖違約人數僅757人，占市場交易人數531萬人的0.014％。另外，今年上半年看到有些個股當沖到五成以上，證交所也從今年8月和10月分別採取一些管理、警示措施，所以當沖降稅制度是取其利而避其害，這個制度可以延長，對於資本市場具有公共利益，尊重行政院最後的決定，以三年為度。他並表示，今年上半年，每天成交量大概4,000億元以上，活絡整個市場，提振投資人對市場的信心；從市場往上發展，看得出來很多人樂於從事當沖，它能夠滿足其不同的投資目的。