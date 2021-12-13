財部打炒房鎖定土建融 拒當建商獵地幫手

對於廠商獵地貸款，據了解，財政部已著手評估是否將在八大行庫作建商購地貸款的「橫向勾稽」，亦即將對建商在各大行庫之間的土建融貸款作出「總量管制」，設定建商在行庫體系作土建融貸款的「飽和點」，以避免外界質疑建商不斷向外獵地的同時，不讓行庫的金融資源成為「助長炒房」的工具。

全體國銀業務的土建融業務暴增引發財委會立委高度矚目，13日立院財委會上，朝野立委一致關注土銀等公股行庫的土建融業務增加情況。對此財政部長蘇建榮在答詢時回應，已要求公股行庫認真檢討目前土建融業務增加的情況，同時在房貸方面，也會責成各大行庫的董總徹底清查不動產業務，了解是否有人頭戶對房貸詐貸的情況。

蘇建榮指出，現在銀行法第72條之2的不動產放款上限，各大行庫都已經到28～29％，額度已經相當緊了，所以再增加新作業務的額度極其有限。土銀董事長謝娟娟在備詢時也回應，今年的中小企業放款已成長12％，土銀將致力開發更多元的企業戶來源，不會再集中於建設集團。

謝娟娟指出，金管會目前要求土銀的不動產放款以放款總量的23％為上限，由於土銀是不動產專業銀行，因此不受銀行法第72條之2的限制，而是另外以金管會訂定總放款量的比重管理，目前全體不動產放款占銀行存款比重為61％。

蘇建榮另外也在答覆質詢時指出，對於公股結構性問題，將提出三大改革方向，包括打造雙引擎、獲利多元化、以及建置核心系統。

蘇建榮強調，核心系統是否能強化，關乎公股銀行在數位科技、數位金融上的競爭力。不論是科技金融、金融科技，數位轉型都很重要，未來很多金融交易是靠線上、虛擬的行動支付來完成，例如提領款，轉帳在手機會就完成，這是未來公股銀行將面臨經營環境上相當大的變動，因此也特別要求公股銀行更新核心系統。