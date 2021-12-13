台灣春節檢疫專案 如期啟動

指揮中心宣布，全國14日起持續維持二級警戒至27日。春節檢疫專案14日正式啟動，儘管浙江疫情升溫，指揮中心發言人莊人祥13日表示，7+7、10+4等春節檢疫專案不會因此更改，不論何種方案檢疫天數仍是14天，並且透過加強篩檢來防堵疫情進入社區。

此外，春節專案過後，我國疫情警戒有望降到一級、鬆綁管制措施及邊境解封，並且將優先考慮開放短期商務客來台。

春節檢疫方案在12月14日至2022年2月14日期間實施，非重點高風險國家入境旅客有三方案可選。除了原先的14天防疫旅宿外，還有「10+4」、「7+7」兩種方案，旅客檢疫前期先入住防疫旅宿或集中檢疫所，並且經PCR檢驗陰性後，返家完成剩餘的檢疫期。其中，「7+7」方案僅供完成接種兩劑疫苗且滿14天的旅客選擇。返家後的同住家人需要完整接種疫苗，並且檢疫者得「一人一室」。

指揮官陳時中表示，若疫情狀況穩定，有望在春節專案後降級。發言人莊人祥說，春節期間有台商返台檢疫等量能需求，此時不可能降級；若疫情警戒降為一級後，目前規劃維持防疫新生活運動及簡訊實聯制，並且重要場合仍得戴口罩。醫療應變組副組長羅一鈞補充，邊境解封也會在考量範圍。

莊人祥表示，「邊境解封」有兩面向考慮：一是放寬可入境的旅客，鬆綁外籍人士來台資格限制；二是縮短檢疫期間，如5月疫情爆發前「短期商務客」入境有5天居家檢疫+9天加強自主健康管理等模式。他指出，春節專案後會優先考慮開放短期商務客。

目前我國疫苗覆蓋率第一劑78.89％、第二劑64.17％。羅一鈞說，疫情降級與我國疫苗覆蓋率十分相關，必須確保國內群體免疫力夠強，才能在面對國際變異株入侵時，不至於會對社區疫情產生太大的威脅、衝擊醫療量能。

至於我國目前醫療量能是分充足？他指出，11月起已分階段盤點，會針對不同疫情狀況開設病房量，不需要擔憂會出現如韓國一樣病房吃緊的狀況。另，指揮中心已跟郵輪業者及相關部會討論郵輪復航狀況，工作人員跟旅客都必須接種兩劑疫苗且滿14天，並且盼遊客在登船前、下船前都要提供陰性檢驗報告。

葉菊蘭：呼籲政府階段性開放國境

疫情重創觀光產業，本土疫情近期雖受控趨緩，但以國際旅客為主要客源，與操作國人赴海外旅行的觀光飯店與旅行社，不是淡出市場、就是奄奄一息苦撐待變。為此，台灣觀光協會會長葉菊蘭13日為產業發聲，呼籲政府依照疫苗覆蓋率及國際疫情現況，逐步規劃有條件、階段性地開放以觀光為目的的入境旅遊，助觀光產業一臂之力、儘早恢復元氣。

葉菊蘭表示，觀光產業處境艱難，盼政府能早日擬定「可期待的國境開放策略」，讓觀光產業業者得以「有方向、可依循」，積極突破、布局未來。

疫情爆發迄今已兩年，各國疫苗施打逐漸普及且旅遊限制陸續鬆綁，台灣觀光協會在13日協會65周年年會上分享國際觀光組織WTTC世界旅遊及觀光委員會的研究報告指出，2022年全球國際觀光支出預計成長93.8％，亞太地區更將成長148.3％，顯示明年對觀光產業為關鍵的一年。為此，葉菊蘭特別在會中提出觀光業者的艱難處境，盼政府能協助業者突破困境。

鑑於越來越多旅遊目的地將開放國際觀光，而要回復疫前榮景仍需時間，台灣觀光協會並和觀光局偕同旅宿產業代表向國發會主委龔明鑫反映觀光飯店的迫切訴求，也將階段性開放國境的具體建議呈送觀光局，更在日前邀集該會董事共同拜會中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，當面說明觀光業者的艱難處境，並建議有關單位參考各政府作法，讓國內業者知道什麼條件？什麼標準？什麼時間可開放，讓產業有所依循。

台灣觀光協會是國內歷史最久、會員代表涵蓋面最廣，最具代表性的觀光組織。受到疫情影響，台灣觀光協會在國際推廣上改變行銷策略，在交通部觀光局委託下，透過首度設置的Time for Taiwan線上台灣館，及各項創新的國際宣傳活動，讓台灣業者能與全球業者持續互動；對內，則受觀光局委託辦理新行程開發案，和業者一起實地考察全台具吸引國際旅客潛力的觀光亮點，為迎接國際旅客做好準備，也為疫後復甦蓄積更多能量。