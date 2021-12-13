境外移入+5例 12/14-12/27維持二級警戒

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增5例COVID-19境外移入確診病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南（2例，案16849、案16853）、英國（案16850）、中國（案16851）及馬來西亞（案16852）入境，入境日介於今（2021）年11月20日至12月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

因應國際間新變異株Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心經與相關單位溝通討論及評估後，於今(13)日宣布，自2021年12月14日至12月27日維持疫情警戒標準為第二級，並維持相關措施及規定如下：

一、維持現行戴口罩規定，外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形，得免戴口罩(本次未調整)：

下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：(1).於室內外從事運動、唱歌時。(2).於室內外拍攝個人/團體照時。(3).單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。(4).農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。(5).於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。(6).於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。 外出時有飲食需求，得免戴口罩。 於指揮中心或主管機關指定之場所或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域維持應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。