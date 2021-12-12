雙北30萬戶大停電 預計下午兩點全復電

針對今（12）日雙北部分地區停電，台電於12點19分最新說明指出，目前尚有台北市文山區5,509戶、及新北市新店區350戶，共計5,859戶停電，最快預計14:00前可全部復電。

台電指出，9時42分由於位於萬隆的台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致北市木柵與新北市新店等部分地區共計305,418戶停電。

台電主管解釋，一次變電所是把16萬1千伏特電壓的電力轉為6萬9千伏特，再經二次變電所之後才是適合進到家庭的電力，一次變電所是處於供電系統的上游。

針對這起停電事故，台電隨即緊急成立應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷，目前尚有台北市文山區5,509戶、及新北市新店區350戶，共計5,859戶停電，最快預計14:00前可全部復電。

（工商時報 于國欽）

加壓站跳電 雙北多處停水

位在台北市中正區景隆街的台電萬隆變電所12日早上傳出爆炸起火意外，導致北市木柵與新北市新店等部分地區停電。北市府指出，警消9時50分獲報到場、10時23分控制火勢、10時26分撲滅，所幸無人傷亡，有部分民眾因停電受困電梯中，均已陸續脫困；另有不少市民反映停水，台北自來水處表示因台電供電異常，多處加壓站跳電，導致供水異常。

萬隆變電站今早9時42分冒出陣陣濃煙，民眾見狀趕緊報警，消防局獲報出動20輛消防車、2輛救護車、57人在9時50分到達、10時23分控制、10時26分撲滅，無人傷亡，有部分民眾因停電受困電梯中，已陸續脫困。

北市府指出，目前台電公司尚在查明停電範圍，另1999話務中心通報，截至12月12日10時30分止，1999話務中心持續接獲大量民眾來電通報住家停電及停水情形，經統計相關議題諮詢量約112通。

北水處表示，因台電供電異常，多處加壓站跳電，導致供水異常，恢復要1個小時左右，如住家有水塔，可檢查1樓的抽水馬達或樓上的加壓馬達開關。

（ 中時 張立勳）

延伸閱讀

萬隆變電所傳爆炸 雙北多處大停電

2021財經大事｜電力OFF噩夢 未知的命運