12/12前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/14（二）
|工商協進會召開工商早餐會
2021年國際經貿機會與挑戰網路研討會：2022年全球經貿展望
|12/15（三）
|AppWorks Demo Day、安永IPO記者會、高雄市政府地政局標售土地、第一太平戴維斯2022年商用不動產市場展望、Readmoo 2021年度閱讀報告、黑松年終
台綜院/2022年台灣及主要國家經濟展望研討會
央行公布11月銀行人民幣業務統計
|12/16（四）
|勞動部公布無薪假統計、台灣工具機暨零組件公會會員大會、三井台中港outlet二期開幕、LV創意設計展
央行第四季理監事會
|12/17（五）
|隆中網絡法說會
|12/18（六）
|中華民國都市更新總會2021年都更危老整合論壇
國際財經焦點
|12/13（一）
|日本第四季企業短觀調查
英國11月採購經理人指數（PMI）、12月房價指數
|12/14 （二）
|美國11月NFIB小型企業信心指數、生產者物價指數（PPI）、API每周原油狀況
日本10月工業生產
英國11月失業率
|12/15（三）
|美國MBA每周房貸申請調查、11月零售銷售、EIA每周石油狀況報告
日本10月零售銷售
英國11月PPI
法國11月消費者物價指數（CPI）
|12/16（四）
|美國11月新屋開工、營建許可、上周初領失業救濟人數
日本11月貿易數據、12月製造業PMI
法國、德國、英國12月綜合PMI
|12/17（五）
|日本貨幣政策會議決策
英國11月零售銷售、12月消費者信心
德國11月PPI、12月Ifo商業景氣指數
陸港澳焦點
|12/13（一）
|香港公布第三季工業生產指數
北京圓明園對未成年人免費開放
|12/14（二）
|順豐同城在港交所掛牌
火幣網停止大陸用戶交易功能
|12/15（三）
|人行全面降準2碼生效
|12/16（四）
|美股中概股攜程公布第三季財報
香港公布9～11月失業率與就業不足統計
Vivo「2021開發者大會」
青瓷遊戲在港交所掛牌
|12/16（五）
|商湯科技在港交所掛牌
台股一周焦點
|12/13（一）
|除息
|興泰
|12/13（一）
|法說會
|三福化、陞泰、樂士
|12/14（二）
|法說會
|嘉威、光聖、四維航、潤泰全
|12/15（三）
|股東臨時會
|鈺緯
|12/15（三）
|法說會
|崇越電、佳大、黑松、達興材料
|12/16（四）
|股東臨時會
|泰山、飛宏
|12/16（四）
|除息
|台積電、八方雲集、上奇
|12/16（四）
|法說會
|91APP*-KY、傳奇、太設、東科-KY
|12/17（五）
|股東臨時會
|台船
|12/17（五）
|法說會
|恆大、麗臺