萬隆變電所傳爆炸 雙北多處大停電

位於台北市景隆街的萬隆變電所驚傳爆炸，現場竄出火苗，有民眾在家中窗戶拍下情況，只見濃濃的黑煙直竄天際，更有人說，當時門窗劇烈晃動後，就瞬間停電。

台電表示，台北萬隆一次變電所的5號組變壓器故障、冒煙，造成下游二次變電所跟著跳電，導致新北市永和區、中和區、台北市文山區等多處發生停電；目前持續搶修，正陸續復電中。

萬隆居民表示約上午9時40分聽到爆炸聲、屋內感受到震動，5分鐘後即有消防車抵達。

住在台北市景美、木柵的民眾上午在PTT反映停電，其他網友也回應，「中和南勢角也停」、「新店停」、「汐止有閃兩下」、「文山區停電，地特考場大停電」、 「文山區剛剛電燈閃一下，1分鐘內全部停電」、「新店也停電了」、「板橋剛剛也閃一下」 ，網友一片哀號。

也有網友說，「一早被大爆炸聲驚醒，然後遠遠就看到持續變大的煙跟火勢，在景隆街台電新大樓對面，消防車很多。」

（中央社、中時新聞網 楊雅婷）

禍不單行！中和福祥路口高壓電塔火警

新北市中和區福祥路及橋和路口今天上午9時42分傳出火警，路邊高壓電塔不明原因冒出火花與黑煙，消防局出動搶救後，已撲滅並未延燒；這是本月第2度發生高壓電塔火警

市府消防局表示，上午據報中和區福祥路與橋和路口，發生高壓電塔火警，出動人車搶救後已經撲滅。不過，另接獲民眾報案，永和區、新店區有部分住戶停電，詳細原因將由台灣電力公司查明。

消防局表示，新北市中和區福祥路及橋和路口的高壓電塔，也曾在12月8日發生火警，所幸起火點離地面有段距離，現場無人傷亡；消防人員獲報趕抵灌救，不過，當時並未造成住戶停電。

（中央社）

延伸閱讀

2021財經大事｜電力OFF噩夢 未知的命運