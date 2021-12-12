勞保年金可月領4萬？3撇步曝光

根據勞保局統計，目前有146.5萬名退休勞工領取勞保年金，平均月領17,806元，且統計有逾95萬名退休勞工每月領不到2萬元，占比高達6成5，但也有1,217人月領4萬元以上。其實，勞保年金給付金額多寡的關鍵在於「平均月投保薪資」以及「保險年資」，掌握這些撇步，就能彈性規畫，放大自己的退休金。

勞保老年年金給付是很多人退休後生活費的重要來源之一，想知道每月可以領到多少錢嗎？根據勞保局最新統計，截至今年8月，共有146萬5,424人請領勞保老年年金給付，領取金額以月領1萬0,001元至2萬元級距的人數最多，共有78萬2,906人，占了過半數的53.4%；其次是2萬0,001元至3萬元級距的44萬6,556人，占比約30.5%。

人數第3多的級距是月領1萬元以下的，有16萬9,716人，占比約11.6%；人數排第4的的是月領3萬0,001元至4萬元級距的6萬5,029人，占比約4.4%；人數最少、也是最稀有的則是月領金額達4萬元以上級距，有1,217人，占比僅約0.08%。

從統計數字來看，有6成5、逾95萬的退休勞工勞保年金月領金額在2萬元以下，但如果想和月領金額在4萬元以上的1,217人一樣，勞保局官員指出，要掌握平均投保薪資達4萬元以上、勞保年資達50年，以及加上展延年金可以多領2成等撇步，1個月就有機會可以領到4萬元。

根據大多數勞工適用的勞保老年年金給付標準的公式「平均月投保薪資×年資×1.55%」來試算，首先，「平均月投保薪資」是按加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算，因此，早一點保到最高級距4萬5800元，即能領到較多的退休金；其次，投保年資如果達50年，初步估算每月可領到3萬5,495元，再加計延後領取的「展延年金」，以延後5年最多可增給20%來計算，月領金額可達4萬2,594元。

從被稱為「勞保年金王」的例子也可得到印證，有一名竹科退休的勞工，在2019年已77歲時才開始領取老年年金，因為19歲就開始工作，雇主也有幫他投保，勞保年資高達58年10個月，最高60個月平均投保薪資4萬5,293元，因為延後領，可以加給20%，總計月領金額高達4萬9,561元。

（ 中時新聞網 曹逸雯）

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