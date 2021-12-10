創紀錄 我年實質還債1,200億

財政部估計，2021年全年稅收超徵數有望達3,800億元以上。財政部長蘇建榮10日表示，在稅課收入良好的情況下，我國於11月底已經增加還債，估2021年實質還債金額有望達到近1,200億元，創史上實質還債規模最多紀錄。

根據財政部11月稅收統計指出，2021年1～11月總稅收2兆7,101億元創歷史同期新高、年增21.1％，且稅收規模提前達標年度預算數（2兆4,414億元），因12月還有地價稅、證交稅、貨物稅等進帳，估全年稅收有望超徵3,800億元以上，將創歷史新高。

財政部統計處表示，2021年1～11月我國稅收大於預算數（超徵數）為2,687億元，而12月稅收以往年水準約為1,200～1,600億元，按初步估算，今年全年超徵數約在3,887億元～4,287億元，超徵數將創史上新高紀錄，前一次新高紀錄為2015年1,878億元。

根據財政部預估，超徵稅額3,887億元之中，近3千億元為中央政府超徵數，近887億元則為地方政府超徵數。

蘇建榮也在10日受訪時指出，在過去總預算多為歲入歲出差短情況下，編列債務還本須以舉新還舊方式執行，而近年來經濟持續成長，帶動稅課收入增加。

展望今年全年，蘇建榮認為，因稅收良好，還債金額自然也要多一些，以減輕財政負擔，估計今年不僅不會舉新債還舊債，而且將實質還本約1,200億元，為史上最多。此外，中央政府總預算收入、支出相抵後，預計歲計賸餘也可破千億，將留給主計總處來動用。

蘇建榮也表示，近幾年我國持續達到實質還本，以過去三年來說，實質還本金額從2018年的792億元、2019年885億元，到2020年850億元，而今年估計會實質還債1,200億元，將達到連四年實質還本。