紓困5.0追加預算1,598億 立院三讀通過

立法院會10日三讀通過「紓困5.0」追加預算，歲出原列1,600億元，審議結果減列1億700萬元，改列為1,598億9,300萬元，全數以舉借債務支應。

因應新冠肺炎防疫、紓困及振興措施，立法院會今年5月31日三讀通過修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」條文，同意將防疫紓困振興特別預算整體上限由4,200億元，提高到8,400億元，並延長施行期間一年，至2022年6月30日止，行政院得視疫情狀況，分期編列特別預算，送請立法院審議。

行政院之前編列紓困特別預算連同三次追加預算共6,800億元，經立法院審議核列6,794億元。今年5月爆發新冠肺炎本土疫情，編定第四次追加預算案，提出歲出1,600億元，累計紓困特別預算歲出總金額增為8,394億元，以移用以前年度歲計賸餘300億元及舉借債務8,094億元支應，經今年9月9日行政院會通過，送請立法院審議。

「紓困5.0」追加預算案，全數以舉借債務支應，主要內容規劃防治經費共189億元和紓困振興經費共1,411億元。其中，防治經費用於提升檢驗量能、設置社區篩檢站、辦理疫苗施打、藥品採購及補助地方政府防疫工作；紓困振興經費主要辦理振興五倍券與加碼措施及仍受疫情衝擊產業與急難民眾的紓困。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社福及衛環委員會聯席會議11月4日審查完峻「紓困5.0」追加預算案，提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。經立法院長游錫堃12月8日召集協商，並於今天院會完成三讀程序，均依聯席會議審查結果和黨團協商結論通過。

至於減列預算理由，包括國民黨立委賴士葆等人主張，振興五倍券印製費、封套印刷編列，與實際決標有價差，經費可精簡；且依過去三倍券經驗顯示45萬人沒領，估計這次振興五倍券也有減列預算的空間，酌刪經濟部主管項下預算1億元；國民黨立委李貴敏等人也有提案，減列相關重複核銷及追繳回金額300萬元。

另外，國民黨立委葉毓蘭等人相關提案，共減列衛福部主管項下400萬元預算，督促衛福部提升檢驗能量，完善混打疫苗相關研究，保護簡訊實聯制個人資料。