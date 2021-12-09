中研院實驗室染疫 本土加零破功

維持35天本土加零破功了！衛長陳時中9日證實，北市南港的中研院P3實驗室，一名女性研究員疑似在試驗中不慎染疫確診，初步匡列第一層85名接觸者隔離，且漏夜送集中檢疫所採檢。指揮中心9日晚上火速加開記者會表示，認為該員接種二劑莫德納，無出境紀錄，社區感染可能性低，但過程接觸病原，判定為本土個案，已請中研院該棟樓全員停止上班，避免疫情擴散，並在10天內提檢討報告。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳9日立即前往實驗室了解詳情，並展開疫調隔離措施。他說，該確者個案已打過二劑莫德納，經二次PCR檢測，第一次ct值15，第二次為23，目前檢測結果判定是遭Delta病毒株感染。至於個案是否為遭老鼠咬所致，陳時中指出，感染來源還需要進一步判斷。

發言人莊人祥說，此名陽性個案是女性，為中研院P3實驗室工作人員，年齡20多歲，在基因體研究中心工作，她1周前出現咳嗽症狀，12月8日出現嗅、味覺異常，主動就醫後確診。陳時中說，該個案上月中接觸病原體，當時快篩陰性，身體並無異樣，在12月3日離職，12月4日咳嗽加劇，9日確診。至於該個案5月到該實驗室工作，僅做7個月就離職，為何離職也是調查重點之一。

指揮官陳時中說，目前雙北積極進行疫調，鎖定同棟樓層第一圈匡列接觸者85人隔離，並送集中檢疫所，個案男友初步篩檢為陰性，但仍需隔離。個案所屬實驗室已暫停使用實驗室大樓整棟10日停止上班，避免感染擴大。指揮中心並要求中研院在十日內提出調查檢討報告，指揮中心將派生物安全專家調查小組前往該實驗室進行調查。目前公共場所足跡包含捷運東門站、南港站、古亭站等地。而京站、遠雄廣場等地都緊急閉店清消。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文請行政團隊務必迅速查明個案原因，落實相關疫調及匡列作業，中央地方通力合作，落實各項清消防疫工作，守住疫情防線。蘇揆也說，政府會嚴陣以待，指揮中心也將啟動嚴格的防疫措施，呼籲尚未施打疫苗的民眾，儘快去接種。