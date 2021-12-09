炒作預售屋 判3年徒刑

內政部打炒房下重手！近期預售屋市場遭不肖業者炒作哄抬，嚴重影響不動產市場交易秩序，內政部於9日部務會報通過相關法律修正草案，全面禁止預售屋及新建成屋換約轉售，且管制私法人購屋將採許可制並於五年內不得移轉等五項新規定，針對惡意炒房者將嚴懲，最重祭出3年徒刑或併科5,000萬罰金。

內政部政務次長花敬群透露，近期房地產炒作太過誇張，某些特定建商、代銷業者炒過頭，因此行政院健全房市小組經過跨部會討論後，決定下重手。至於何時完成修法，他說，希望越快越好，將送立法院下會期審議。據悉，不僅內政部，健全房市小組相關部會視情況不排除再出手抑制炒房。

官員補充說，近期發現整體預售屋市場出現炒作行為，不少建案採分批限量銷售，投資客利用揪團簽約後再行「換約轉售」，形成建案搶購完銷假象，造成想買屋消費者恐慌，建案售價不斷調漲，讓真正想要買房子的人買不到房子，或要出更高價錢，甚有代銷業者與炒房團合作，一起墊高預售屋價錢，從中牟利。因此管制措施將訂出五項新規定，祭出行政法和刑法兩根大棒處罰，修正《平均地權條例》和《不動產經紀業管理條例》。

一、限制換約轉售。新法中規定，預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰50萬至300萬元。官員說，預售屋或新建成屋換約須透過業者，買受人、業者將一併處罰。

二、禁止炒作行為。未來將嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰100萬至500萬元。若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，可處3年以下徒刑或併科罰金100萬至5,000萬元。官員解釋，這是處罰炒作行為，若建商帶動投資客炒作，或投資客透過網路揪團炒作哄抬價格，政府會以個案查核，被查獲任何人（含買家）都可處罰。

三、預售屋解約申報需登錄。預售屋買賣契約若有解約情形，應於30日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰3萬至15萬元，以避免虛假交易哄抬房價。官員說，預售屋解約是透過建商或代銷業者，因此這部分是處罰業者。

四、管制私法人購屋。這次修法將增訂私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

五、建立檢舉獎金機制。建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規檢舉及獎金制度，經查證屬實者可以實收罰鍰總金額一定比例作為檢舉獎金，並授權主管機關另訂辦法，以利執行。