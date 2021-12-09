沈榮津領軍 跨部會嚴查操弄物價

主計總處公布的11月消費者物價指數（CPI）年增率衝上2.84％，創下近九年新高，通膨壓力沉重，繼調降大宗物資小麥、牛肉、水泥及汽柴油等四項關稅及貨物稅後，行政院長蘇貞昌9日在行政院會指示，若有業者囤積居奇、操弄物價，一定嚴查嚴辦，並指派副院長沈榮津督導的物價聯合稽查小組積極查辦。

沈榮津隨後也召開穩定物價小組會議，決定由法務部次長張斗輝擔任召集人，結合公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消保處等單位，成立「物價聯合稽查小組」主動稽查，並從速、從嚴查辦。

行政院發言人羅秉成表示，最近有些物價蠢蠢欲動，甚至有不正常情形，也就是囤積居奇、哄抬物價，構成違法行為，甚至有刑責，各界務必審慎。

法務部指出，小組將針對近期已漲價的業者，從消費端、供應商至生產端，依食材供貨來源向上追溯，挖掘是否有不合理漲價情形，找出市面上可疑涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價的餐飲業者、供應商或通路商。如發現涉有刑責，即交由檢調機關依法速查嚴辦。

法務部說，遏阻違法囤積哄抬犯行，已責成台灣高等檢察署督請各地方檢察署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，結合當地警察、調查、衛生、農業、消費者保護等相關機關，共同查察不法；各地方檢察署也主動與當地縣市政府建立聯繫管道，協力嚴查違法囤積哄抬情事。

日前法務部並已在全國一、二審檢察長會議中，再次宣達政府嚴查囤積哄抬不法，並通函各檢察機關配合台灣高等檢察署指示，全力查緝不法，以穩定民生物價。法務部並已配合公平會及基隆市、桃園市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市等相關局處，查察肉品市場、果菜批發市場或農產運銷公司的市場價格狀況，有無涉及囤積、哄抬等可疑情事。

此外，調查局增設「穩定物價安心消費專案」，由各外勤處站針對轄內異常價格的民生物資，主動通報及配合主管機關進行行政稽查，預先防範不法。