春節返台 PCR檢測時間恐縮短

指揮中心發言人莊人祥9日說，已跟AZ了解新藥效果，而輝瑞口服藥的仍持續商討。另外，國人返台PCR檢驗報告從3個「工作日」改為3個「日曆日」，不排除海外當地的國定假日、例假日，提醒旅客搭機前須確認PCR報告符合規範。

他指出，已跟AZ廠商索取資料，了解強效針劑新藥效果，仍在討論是否採購，而輝瑞的口服新藥因為資料尚未齊全，目前仍在討論階段。

至於8日公布的擴大特定場域工作人員應接種疫苗是否太過倉促？他回應，昨日公布的對象原先第一劑及第二劑的涵蓋率都超過九成，離完整接種的目標並不遠，並且為鼓勵性質，不強制接種。8日新增的名單公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象以及矯正機關、殯葬場所的工作人員，因工作性質會與不特定人士接觸或是無法保持社交距離，因此在明年元旦前都必須完成兩劑疫苗接種且滿14天，否則須提供檢驗證明。

此外，指揮中心公布國人返台PCR檢驗報告從3個「工作日」改為3個「日曆日」，不排除海外當地的國定假日、例假日。莊人祥表示，各國的PCR檢測的可近性提升，若調整為「日曆日」造成檢驗報告時間縮短，應不至於構成旅客返台的困難，因此14日起改為啟程地表定航班時間往前推3個「日曆日」計算。

另，北車疫苗接種站打氣熱，其他車站如板橋、台南、桃園等車站也都開設接種站，高雄車站則在評估中，台中車站場地不適合，仍在尋找合適地點。

春節檢疫專案步驟。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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