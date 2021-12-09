IMD世界人才排名 台灣升至第16名

IMD世界人才排名 台灣升至第16名近10年最佳

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天發布「2021年IMD世界人才排名報告」，在64個受評比經濟體，台灣排名第16名，較去年進步4名，為近10年以來最佳表現。

在亞洲地區，台灣排名保持第3名，僅次於香港的第11名、新加坡第12名，優於第34名的韓國、第36名中國大陸以及第39名的日本。

國發會說明，這次評比，台灣在「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」3大類指標排名均較去年進步，分別上升5、4及6名，顯示台灣在COVID-19疫情衝擊中，積極維持勞動市場穩定，持續培育國內人才，並強化吸引海外人才的力道。

此外，台灣醫療衛生體系實力良好，相關政策因應疫情及經濟變動得宜，也是整體排名上升關鍵因素。

在「吸引與留住人才」方面，台灣於全球排名第22名，較去年進步4名。

國發會解釋，此類指標是評比各經濟體對於人才吸引與留用方面的努力，共分11細項指標；其中「企業員工士氣」是台灣優勢項目，排名升至第5名、進步3名，尤其在全球疫情嚴峻中，這項評比非常重要，凸顯台灣因疫情控制得當，減少員工因隔離及遠距工作的疏離感，得以維持企業穩定及社會凝聚力。

而「人才外流」、「對外籍技術人才的吸引力」及「攬才與留才在企業的優先順位」等3項分別進步13、9及7名，排名分別為第35、38及27名，顯示政府近年來修正「產業創新條例」、「公司法」等相關法令，擴大企業員工獎酬工具運用空間及租稅優惠，有效提供人才留台發展誘因。

國發會說，透過推動「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁外籍人才來台工作、居留等限制，並優化租稅及社會保障等相關權益，建構友善國際人才來台工作及生活環境，並加速台灣產業創新轉型，持續吸引國內外投資，已發揮政策推動的綜效。

後疫情時代全球面臨經濟新局，為把握全球產業鏈重組機會，國發會表示，將持續協同相關部會全力落實「關鍵人才培育及延攬方案」3大策略，並協調各部會解決人才問題，強化人才培育及延攬工作，充裕產業所需國內外關鍵人才，並使國際人才進得來、留得住，以驅動產業轉型升級，促進經濟發展，提升國家整體競爭力，讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。