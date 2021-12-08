2022投資論壇｜明年經濟成長 暗藏四風險

展望2022年經濟情勢，元大寶華、中經院、金融研訓院三大智庫院長梁國源、張傳章、黃崇哲一致認為，在2021年高基期比較下，經濟成長雖將趨緩，但表現仍可期，呈穩定成長，惟疫情、通膨、供應鏈和貨幣政策存在四大風險。

「2022投資趨勢論壇」8日邀請元大寶華綜經院院長梁國源、中經院院長張傳章、金融研訓院院長黃崇哲，就2022總體經濟展望暨產業前瞻進行趨勢對談，由工商時報金融中心副主任陳碧芬主持。

梁國源表示，根據OECD、IMF預測2022年全球經濟表現可期，但通膨隱憂持續加大，通膨壓力不容忽視。2021年全球在新冠肺炎疫情肆虐下，經濟成長仍高，主因各國紛紛推出支持政策，致經濟成長往上走。

展望2022年，梁國源指出，美國激勵性財政與貨幣政策力道雖減弱，但預計家計支出升高，將支撐美國經濟表現。OECD預測全球經濟成長率為4.9％，IMF則預測為3.8％，因此，全球經濟表現可期。

但儘管如此，梁國源說，IMF、OECD仍點出恐使經濟出現下行風險的多項隱憂，包含：在不確定性增加中，全球復甦仍持續，政策之間的平衡更加錯綜複雜；在疫情大流行再現時，短期復甦持續；目前全球經濟活動已超過疫情大流行前之水準，但復甦仍不徹底；供應瓶頸與勞力短缺持續箝制復甦動能等，而Omicron傳播速度極快，後續疫情發展不能忽略。

鑑於通膨前景存在極大的不確定性，梁國源說，IMF、OECD仍將通膨視為全球經濟的下行風險，全球性的供不應求現象與寬鬆貨幣環境也助長通膨現蹤，尤以美國的物價漲幅最令人心驚，台灣的通膨壓力則相對較小，不過，11月CPI 2.84％，創九年新高，並不低，必須關注。

張傳章認為，根據IHS Markit預測，2022年全球經濟成長率4.31％，維持穩定成長。而主要機構對台灣2022年經濟預測，在2.3％至4.15％間，其中主計總處預測為4.15％最高。主計總處也預估2022年民間消費力道提升，實質成長5.36％，較2021年全年僅成長0.07％大幅成長，因此，2022年內需要靠消費。

2022年全球經濟走勢面臨四大不確定因素，張傳章分析，一是疫情趨緩但變種病毒Omicron、疫苗與防疫等相關措施仍將左右經濟活動，二是主要國家因應後疫情時代的貨幣政策與通膨壓力的調整與措施，三是原油與大宗物資價格走勢及供應鏈調整等，四是全球能源與限電危機與減碳、淨排等影響。

張傳章強調，2022年全球經濟成長率在2021年高基期下將趨緩，但仍可維持穩定成長，台灣2020至2022年，連續三年GDP成長大於3％，是近15年來第一次，表現亮眼。

黃崇哲分析，明年疫情的不同發展仍將影響金融環境的變化，例如如果疫情消停，則全球經濟在強勁反彈後，將使金融狀況迅速收緊；或者新變種的大流行，將可能導致另一輪嚴格的封鎖，讓已經脆弱的金融體系岌岌可危，因此疫情仍然主導經濟變化動能。

而政府大量的財政政策，黃崇哲認為，將導致全新的貨幣環境，成為未來市場最大的機會與挑戰。政府與企業的債務大幅攀升，則將成為未來經濟環境中的最大隱憂。

黃崇哲說，隨著疫苗普及與藥品發展，經濟衝擊將逐步縮小，讓經濟發展步調逐步常態化，以致擺脫疫情衝擊。

2022年將是新供應鏈結構及新經濟型態的新起點。台灣對疫情的妥善因應，及供應鏈重組中的恰當定位，都給台灣在2022年的全球經濟有了好的起點。