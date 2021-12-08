2022投資論壇｜淨零減碳 應從個人做起

工商時報8日舉辦「2022投資趨勢論壇」，就「循環經濟的淨零未來」進行趨勢對談，由工商時報社長陳國瑋主持，中技社執行長陳綠蔚及KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠與談，針對聯合國氣候變化峰會（COP26）有關碳中和及淨零排放議題，做深入探討，與會一致認為，這個議題從國際、國家、企業到個人，都應積極參與，尤其更應從個人開始。

陳國瑋表示，因應循環經濟的淨零未來，政府單位力拚淨零轉型，就全球永續趨勢來看，政府再生能源的方向確立，許多企業、組織均以具體行動證明對「E」的重視，未來應如何平衡ESG的重要程度，以及個人要如何應對，都是重要的課題。

中技社執行長陳綠蔚指出，從經濟學來說，可套用一句話，「天下沒有白吃的午餐」，就是必須付出環境成本。以汽車為例，面臨能源的問題，傳統車廠積極投入發展電動車，因為「不轉型就會被淘汰」。至於淨零大致上可從電力、交通、航空、建築四大面向著力。

陳綠蔚認為，台灣還有很多東西要做，包括法規的修改、碳權的分配，每個領域都要進行，但其實國內產業很早就已展開因應。至於個人最重要的應該就是展開「減法人生」，例如各種主題的「購物節」，基本上很多都是不必要的消費。

KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠強調，目前全球氣候異常的嚴重性，已來到必須下猛藥的關鍵時刻，根據研究，全球氣溫升高1.5℃是所謂的「逃命線」，但從1880年至今已升溫1.09℃，若僅就陸地來看更已衝破至1.59℃，代表已超越「逃命線」，若未來升高至2℃，就進入「奪命線」，因此目標年減碳排5～7％，其實壓力非常大。

解決之道首先是100％使用綠電，但這難度非常高。其次以購買碳權來抵減，碳移除規畫，政府各部會需全面動員做減碳淨零，透過以價制量推碳稅、碳費等。儘管水價、電價、油價調漲，轉型會很痛苦，但想想近年來世界各地的天災逃難潮，實應加緊腳步。

個人方面，黃正忠建議，消費觀念上應落實需要而非想要，投資上以低碳產業如電動車、綠能、有機等，並且將選票投給重視低碳的候選人。