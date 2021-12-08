龔明鑫：2022年GDP增長超過4％

主計總處日前將今年經濟成長率由5.88％上修至6.09％，創下2011年以來新高；明年經濟成長率則由3.69％上修至4.15％，上修0.46個百分點。國發會主委龔明鑫8日表示，在出口有利、投資動能持續，以及內需消費也恢復的情況下，「2022年的經濟成長率一定會超過4％」。

龔明鑫指出，明年經濟成長率預估會超過4％，在今年破6％這麼高的基期下還可以超過4％，表現將非常好，今、明兩年成長加起來則可望超過10％。龔明鑫8日出席工商時報舉辦的「2022投資趨勢論壇」，會後受訪時，作上述表示。

另外，景氣燈號也連續亮出第九顆紅燈，已是史上最長紀錄，有沒有可能延續到明年上半年，龔明鑫則說，樂觀看待，一個月一個月來觀察。

展望2022年景氣，龔明鑫分析，出口、投資、內需是三大支柱，出口方面，在整個供應鏈的移轉或全世界延遲情況下，台灣疫情相對好，又有台商回台因素，所以效能、效率會比其他國家高，明年出口對台灣來講非常有利。

至於內需消費，龔明鑫說，2021年比較弱一點，是因為5、6月受到疫情影響，10月隨著振興五倍券上路，連最弱的餐飲業都已經恢復正成長，且我們對疫情愈來愈有心得，不用擔心。

此外，針對大陸限電措施及對遠東集團開罰，加速台商回流趨勢，龔明鑫則表示，原定今年底到期的投資台灣三大方案確定加碼，現在看起來「應該會延長三年」。

行政院自2019年1月1日起陸續實施「投資台灣三大方案」包括歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施。

龔明鑫表示，中國生產環境發生很大變化，不再是個對企業友善的環境，也許將加速供應鏈移轉；台灣政府歡迎台商回流，先前的方案要求生產技術必須調整升級，新一波方案可能還會有額外要求，如符合ESG（環境保護、社會責任和公司治理）規範、必須努力節能減碳等。「未來幾年必須面對這些挑戰，不如超前部署」，龔明鑫直言，當企業朝此方向投資布局，也將為未來發展奠定厚實基礎。

展望2022年經濟發展，龔明鑫認為，台灣出口續強、投資動能延續，內需消費雖然今年一度受到疫情衝擊，振興五倍券上路後，已經明顯回溫；他樂觀看待明年經濟成長率「一定會超過4％」。

至於景氣紅燈是否可以亮至明年，龔明鑫說，截至目前，景氣燈號連9紅已經是歷史上最長紀錄，接下來就逐月觀察。

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