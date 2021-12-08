軍公教調薪4% 經長支持國營事業比照辦理

軍公教明年元旦起調薪4%，國營事業是否比照辦理，經濟部長王美花今天表示，中油、台電等單位隨未來國家整體發展、能源轉型，勢必增加業務，近來也非常努力，因此針對基層員工、新進員工調薪，「以部長角度我是支持的」。

立法院經濟委員會今天審查民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，有關經濟部主管的台糖公司，王美花列席備詢。

軍公教自明年元旦起調薪4%，調幅為25年來最高，依循慣例，國營事業會同步調薪。民進黨立委林岱樺質詢指出，台糖僱員月薪不到3萬，詢問調薪是否會調足4%。

王美花表示，這兩天已詢問人事總處相關流程，需要一點時間，「作為部長，我非常贊成用4%做考慮」；台糖董事長陳昭義也說，「照顧基層是應該的」。

王美花於休息時段接受訪問，媒體詢問中油、台電是否跟進4%調薪。她表示，國營事業近來都非常努力，隨著未來國家整體發展、能源轉型，勢必會增加許多業務，因此針對基層員工、新進員工調薪4%部分，「以部長角度我是支持的」。

針對高層、基層調薪幅度事宜，王美花說，各公司自有體制，對於讓基層員工能獲得良好照顧，使他們願意進入國營事業體系表達支持；而國營事業有各自調薪審查機制，職員、僱員等基層員工都會一併考慮；至於民間企業業績佳，也呼籲他們能讓員工加薪。

此外，民進黨立委邱議瑩質詢時表示，中華電信針對沒有請育嬰假的員工，可申請每天工時少1小時，直到小孩3歲為止，且不扣薪也不影響考績、全勤，有無可能在台糖、中油、台電等國營事業一併推動。

王美花回應，「中華電信這個還蠻有創意的」，會請國營會和各國營事業盡快討論，看是否要比照辦理。

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