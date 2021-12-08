全國四大公投調查 3議題膠著 這案最穩

為了解民眾對各項公投案的態度與看法，《ETtoday新聞雲》於2021年12月1日至12月2日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾以「手機簡訊」進行「公投意向追蹤調查」， 本次調查回收有效樣本數為1,722份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.36％。 與歷次調查結果相比， 四大公投僅「反萊豬進口」議題呈現穩定趨勢，「重啟核四」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」三議題皆膠著。

調查顯示，12月18日全國性四大公投當日「一定會」去投票者共1,057名（61.4％），若以抽樣誤差正負2.36％來看，推估目前可能投票率介於59.0％～63.8％之間。 針對一定會去投票者，各項議題投票意向如下：

重啟核四： 45.3％同意、48.6％不同意、6.1％不知道／沒意見。

45.3％同意、48.6％不同意、6.1％不知道／沒意見。 珍愛藻礁： 45.8％同意、40.8％不同意、13.4％不知道／沒意見。

45.8％同意、40.8％不同意、13.4％不知道／沒意見。 公投綁大選： 47.5％同意、44.2％不同意、8.3％不知道／沒意見。

47.5％同意、44.2％不同意、8.3％不知道／沒意見。 反萊豬進口：56.0％同意、37.6％不同意、6.4％不知道／沒意見。

與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，「重啟核四」於11月24日至26日調查中出現翻轉，不同意首次大於同意，本次調查不同意再度超越同意，且占比差距略增為3.3個百分點。「珍愛藻礁」同意大於不同意，但差距明顯縮減為5.0個百分點。本次未表態率雖降至13.4%，但下滑幅度不大，顯示民眾對此議題的看法仍未明朗。「公投綁大選」同意大於不同意，但首次出現同意比例未過半，且差距明顯縮減為3.3百分點。「反萊豬進口」持續維持同意大於不同意，且同意比例過半，兩邊差距無太大變化。公投前最後兩周，在各陣營積極動員與宣講下，甚或新聞事件的發生, 皆可能影響民眾投票意願及膠著的公投結果。

【調查結果】

「重啟核四」不同意再度超越同意，差距略增為3.3百分點

根據調查，一定會去投票者對於「重啟核四」的態度為：45.3％同意、48.6％不同意、6.1％不知道／沒意見；同意原因主要為「核能低碳環保，讓火力電廠降載，減少空汙」，占比61.8％；不同意原因以「為使環境永續，應減少核燃料且核廢料目前無法處理」（47.0％）占比最高，其次為「核四位於斷層帶上，有安全疑慮／害怕發生核災」（35.3％）。

值得注意是，稍早《ETtoday新聞雲》調查中，民眾對「重啟核四」的態度於11月24至26日的調查中出現翻轉，不同意比例首次超越同意比例，差距0.8個百分點，本次調查不同意比例再度超越同意比例，差距小幅提升至3.3％，但兩邊比例相當接近，且未表態率尚有6.1%，仍屬膠著態勢。

「珍愛藻礁」雖同意大於不同意，但差距明顯減為5.0個百分點

根據調查，一定會去投票者對「珍愛藻礁」的態度為：45.8％同意、40.8％不同意、13.4％不知道/沒意見；同意原因主要為「藻礁是珍貴的天然資源，不該破壞生態保育」，占比66.2％；不同意原因以「三接興建已縮減並避開藻礁，無破壞生態之疑慮」（36.6％）比例最高，其次為「三接遷離，需延長燃煤發電，造成更多污染」（25.2％）。

本次調查結果，在「珍愛藻礁」議題上，同意比例由前次的51.3％下滑至45.8％，不同意比例則由34.3％上升至40.8％，雖仍為同意大於不同意，但差距明顯由11月24日至26日調查的17.0％縮減為5.0％，出現膠著。值得注意的是，本次未表態率雖降至13.4％，但與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，下滑幅度不大，顯示民眾對此議題的看法仍未明朗。

「公投綁大選」首次出現同意比例未過半，且差距明顯減為3.3個百分點

根據調查，在「公投綁大選」議題上，一定會去投票者的態度為：47.5％同意、44.2％不同意、8.3％不知道/沒意見，同意大於不同意，差距3.3百分點；同意原因主要以「節省政府公帑支出，減少人事成本」（66.8％）占比最高；不同意原因以「議題太多易失焦，分開投票可讓政策議題被充分討論」（45.6％）占比最高，其次為「可能造成邊投票邊開票的情況，影響選舉公正性」（24.3％）。

本次調查結果，在「公投綁大選」議題上，同意比例由前次的53.0％下滑至47.5％，不同意比例由40.9％提升至44.2％，同意大於不同意，差距3.3％。由《ETtoday新聞雲》歷次調查結果發現，「公投綁大選」雖持續維持同意大於不同意，但兩邊差距呈現縮減趨勢，本次調查首次出現同意比例未過半，且差距明顯由11月24日至26日調查的12.1％縮減至本次3.3％，出現膠著態勢。

「反萊豬進口」獲過半同意，趨勢穩定

根據調查，在「反萊豬進口」議題上，一定會去投票者的態度為：56.0％同意、37.6％不同意、6.4％不知道/沒意見，獲得過半同意；同意原因以「豬肉為國人最主要肉品來源（食用量約牛肉的6倍），應堅持瘦肉精零檢出」（43.2％）占比最高，其次為「不應為建立國際關係而犧牲國人健康（40.6％）；不同意原因以「豬肉來源皆有標示，開放進口萊豬後，民眾可自由選擇是否食用」（54.3％）占比最高，其次為「應排除貿易障礙，深化台美關係」（18.9％）。

本次調查結果，在「反萊豬進口」議題上，同意比例由前次的57.7％微幅下滑至56.0％，不同意比例由35.1％微幅上升至37.6％，差距縮減至18.4個百分點。與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，儘管本次「反萊豬進口」同意與不同意比例差距縮減，但幅度有限，呈現穩定趨勢，無太大變化。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年12月1日至2日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,722份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.36％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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