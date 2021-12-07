11月出口額415億美元 衝新高

出口大放異彩！隨全球原物料行情走高推升傳產貨品出口值，加上聖誕節、年底購物節等消費旺季，財政部7日公布我11月出口規模達到415.8億美元，創我國首次單月出口突破410億美元大關的歷史紀錄，11月出口年增率30.2％，連17個月正成長，為金融海嘯以來最長上升周期，累計前11月出口值首度突破4,000億美元大關。估計2021年可創下單月、單季、單年出口規模創史上首見的「三高紀錄」。

財政部統計處長蔡美娜指出，今年我國出口規模從7月到11月、連五個月創新高，甚至連兩個月都高居400億美元以上，主要歸功於五大因素，包括全球疫情共存模式下的需求回升、數位轉型潮流與新興科技應用持續推展、科技及傳產貨品價格調漲、年中缺工缺料「雙缺」導致部分出口遞延到年底，還有年終節慶購物旺季效應。

累計今年1～11月出口、進口值分別為4,057.5億美元、3,462.3億美元，皆提前創下歷年全年新高水準，也是我國首次全年出口、進口規模分別突破4,000億美元、3,000億美元。

展望12月出口，蔡美娜認為，受惠於傳產與半導體科技產品出口榮景加上第四季的消費旺季與廠商庫存回補潮，12月出口規模估計為400～412億美元，年增率21％～25％。

若依主計總處預估，今年第四季出口規模約為1,208億美元，全年出口規模則為4,448億美元。估計2021年可創下單月、單季、單年出口規模的「三高紀錄」，堪稱史上最旺。

蔡美娜指出，11月出口貨品除機械（25.5億美元）創歷年單月新高，其他包括電子零組件（159.3億美元）、資通與視聽產品（56.9億美元）、基本金屬製品（38.3億美元）、塑橡膠品（27.3億美元）、運輸工具（13.7億美元）皆為單月次高，顯見從傳產到科技貨品報價調漲，加上電子零組件前幾月訂單出貨遞延，一併挹注11月出口。

而11月進口也不遑多讓，進口規模達358.6億美元創歷年單月次高，年增率達33.8％，創下連13紅。蔡美娜分析，進口規模擴大，主要是伴隨出口衍生需求，我國半導體與自動化設備購置增加帶動進口態勢，還有國際原物料價格位處高檔，因此推升農工原料進口值（256.8億美元）創歷年單月新高，而進口電子零組件達83.3億美元創歷年單月新高，其用途多為廠商引進半導體原料再加工出口，顯見台企各廠商因應大量訂單而持續備料，估計2022年首季出口仍有一定動能。