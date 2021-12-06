2050淨零碳排 龔明鑫：光、風電占比逾五成

行政院明年初將提出2050年淨零碳排路徑草案，國發會主委龔明鑫6日首度透露，會參考國際能源署（IEA）的指引，IEA的淨零路徑是2050年太陽光電與風力發電約占70％，台灣也許比率沒有辦法那麼高，因為台灣地狹人稠，但恐怕太陽光電與風力發電占比也要超過50％、60％以上，才能夠達到淨零碳排目標。

龔明鑫強調，蔡政府自2016年上台以來，即全力發展綠能，推動能源轉型，下一階段將進入淨零轉型，勢必加大力道發展再生能源，尤其是太陽光電、風電，因此未來產業政策會持續推動太陽光電、風電，另外，也會研發碳捕捉、氫能等技術，調整相關科技、研發預算，在2030年以後才能夠大規模使用淨零技術。

龔明鑫6日出席「2021台灣人權與企業行動論壇」，發表「2030台灣永續發展目標」演講時，首度透露2050淨零碳排路徑草案的規劃。根據IEA的2050淨零路徑，2050年淨零下能源系統將徹底轉型，屆時幾乎90％電力來自於再生能源，其中太陽光電與風力發電約占70％。

龔明鑫表示，全球已有超過130個國家宣布推動2050淨零排放，歐盟也打算在2026年實施碳關稅，與其讓他國課徵，不如在國內徵收，我國應儘速推動碳定價，「溫室氣體減量及管理法」修法內容已將2050淨零排放納入，並更名為「氣候變遷因應法」，新增徵收碳費，俟行政院會通過後，預訂立法院下會期送審。

除了徵收碳費外，龔明鑫說，碳費收入將專款專用於減碳工作、發展低碳與負排放技術及產業、補助及獎勵企業投資溫室氣體減量技術等，加速產業低碳轉型，降低產品碳含量，提升我國產品競爭力。

有關碳費徵收，預計2023年實施，擬對碳排放逾2.5萬噸國內企業、高碳排進口產品徵收碳費。

龔明鑫說，淨零轉型是很大的挑戰，卻也帶來更大商機，淨零轉型過程將透過再生能源、電力、氫能、運輸、住宅、碳捕捉等領域新技術發展，創造市場「新興綠色商機」，此時正是廠商布局的好時機。

在2050淨零排放願景下，他強調，政府將推動三大轉型，包含能源轉型更加安全、產業轉型更具競爭力和社會轉型更有韌性。

風電國產化 確定部分放寬

經濟部6日正式公布「離岸風電區塊開發產業關聯執行方案」，訂出25項關鍵發展項目及56項加分項目，其中國產化門檻大多維持60％，放寬海事工程服務及工程設計服務項目國產化門檻不低於五成，至於產業評估技術落地困難項目，例如發電機、海纜、齒輪箱等，彈性調整為自主承諾加分項目。明年第三季進行選商作業。這項規定適用2026年至2027年併聯風場，預計新增產值2,614億元、帶動就業2.94萬人。

區塊開發明年選商在即，工業局公告產業關聯執行方案，關鍵發展項目承諾清單包括電力設施、水下基礎、風力機零組件、海事工程服務及工程設計服務等五大類，並再細分25項關鍵發展項目及56項加分項目。

經濟部說，這次公告內容，較原先預告更有彈性，相較正在開發遴選風場必須達成國產化任務，區塊開發國產化已調整應達數量，開發商在25項關鍵發展項目落實數量應達申設容量60％，其餘40％採加分機制。值得注意的是，區塊開發選商過程中，新增必須提交產業關聯性資料，包含開發商與供應鏈簽訂合作契約等內容。而海事工程服務及工程設計服務另行規範，門檻可下修。海事工程服務包括水下基礎及風力機安裝、輸出海纜鋪設、運維作業等，要求以本國籍優先；工程設計服務如海上變電站、海纜鋪設等，國內公司參與比例應不低於50％。