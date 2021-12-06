51年次明年可領老年年金？勞保局1提醒

不少中高齡民眾相當關心什麼時候可以開始請領勞保老年年金？勞動部勞保局提醒，51年次的勞工朋友，法定請領年齡為65歲，但最快在明（2022）年滿60歲時，就可以提前請領「勞保減給老年年金給付」，但要注意提前請領者，依法會減給20％。

勞保老年年金法定請領年齡從2009年1月1日起施行即已明定法定請領年齡是60歲，第10年起提高1歲，其後每2年再提高1歲，至65歲為上限，也就是46年次（含）以前者都不會受到影響，請領年齡為60歲，而47年次的請領年齡為61歲，逐年向後推算，也就是48年次的勞工，今年在年滿62歲時，就可以請領法定足額的勞保老年給付。

由於勞保條例中也規定，可以提前請領「勞保減給老年年金給付」，也就是年滿60歲，保險年資合計滿15年，但仍未達老年年金給付請領年齡而提前請領者，以5年為限，每提前1年按給付金額減給4％，最多提前5年減給20％；勞保老年年金同樣也可以展延向後請另，也就是「展延老年年金」，若符合老年年金給付請領條件而延後請領者，每延後1年按給付金額增給4％，最多增給20％。

換算下來，51年次、勞保年資滿15年的勞工朋友，雖然法定請領年齡為65歲，但最快在明年滿60歲時，就可以提前請領「勞保減給老年年金給付」；46年次、勞保年資滿15年，且還沒有申請勞保老年年金的勞工朋友，明年就可以申請「勞保展延老年年金給付」。

勞保局也特別提醒，無論是請領減給或展延老年年金給付，一經核付後，日後減給或增給比例將不會再變更，申請前可以自然人憑證或健保卡號加上設籍戶口名簿戶號在勞保局全球資訊網E化服務系統「網路試算」，或利用勞保局在各地辦事處提供的「臨櫃試算」，仔細試算後再做最佳選擇。