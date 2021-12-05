補習班等24類工作人員 年底前須打滿兩劑疫苗

考量目前國內已持續提升新冠疫苗接種量能，為積極防範國際疫情嚴峻及Omicron新型變異株威脅，降低社區傳播風險，指揮中心5日宣布，教育部、經濟部、勞動部及衛福部業管24類場域人員，包括補習班、游泳池、大型餐宴及婚宴場所、KTV視聽歌唱場所、民俗調理業、托嬰中心等，明年元旦起，所有人員必須完整接種疫苗滿14天才能上工，指揮中心要求相關人員在今年12月17日前打滿2劑疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，明年元旦起會強化教育部、經濟部、勞動部及衛福部業管24類場域人員疫苗接種規範，要求所有工作及從業人員皆應接種新冠疫苗2劑且滿14天才能上工，復業及新進人員，若經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明，於首次服務前，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

莊人祥說，若曾為確診個案，且持有3個月內衛生機關開立解除隔離通知書，可暫免檢具疫苗接種證明，但首次服務前，仍應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，並應在解除隔離滿3個月後，及早完整接種。

指揮中心5日公布四大部會業管24類場域防疫管理措施指引，要求相關場所工作人員須在17日前打滿二劑疫苗。經濟部主管有七大類場所，包括一、錄影節目帶播映場所，二、電子遊戲場，三、資訊休閒營業場所，四、視聽歌唱場所，五、桌遊、麻將休閒館營業場所，六、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、理容院及三溫暖等八大行業場所，七、大型餐宴、婚宴場所，八、美容美體業，九、會議及展覽場館。

教育部主管有高中以下及幼兒園工作人員、兒童課後照顧服務中心、社區大學、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館業及游泳池等。衛福部主管托嬰中心、失智社區服務據點、親子館（托育資源中心）、民俗調理業等。

此外，為刺激疫苗打氣，5日至9日，所有在台人士不限國籍，只要年滿18歲以上，都可至北車接種站施打莫德納疫苗，並可獲全聯禮券100元。5日我國疫苗二劑覆蓋率已達六成。