投資台灣優惠貸款 擬延長三年

中國大陸限電危機及遠東集團遭罰款20億元促成台商再次大回流，行政院已決定台商回台投資台灣三大方案繼續延長，知情官員透露，投資台灣三大方案受理期限年底屆期後，擬再延長三年，至於加碼貸款額度，正由國發會、經濟部評估中。據悉，台商回台投資方案的利息補貼將下修，資格條件將趨嚴，補貼期限也擬由五年縮短為三年。

知情官員指出，早在10月間國發會、經濟部就已啟動評估投資台灣三大方案延長，年底前仍有不少案件湧入，近半個月待審案件已從50家左右增加到70家，明顯增加。值得注意的是，有10幾家是台商回台，且是二次加碼，多屬資通訊大廠，將原先仍留在大陸的部分轉移回台，完備在台產業鏈。

據透露，行政院副院長沈榮津已邀集國發會、經濟部、主計總處等相關部會，就投資台灣三大方案新方案進行跨部會協商。政府高層表示，全案年底前將由行政院長蘇貞昌拍板定案。

官員表示，台商回台、根留台灣企業和中小企業三個投資台灣方案，貸款額度確定加碼，至於加碼額度正由國發會、經濟部評估中。據悉，由於明年度各部會預算已送立法院審議，初步考慮明年度三方案貸款利息補貼，第一年全由國發基金支應，若延長三年，後兩年經費則回歸部會公務預算支應。

據了解，有關延長年限，經濟部提出延長一年或三年兩方案，經跨部會討論，初步擬延長三年，沈榮津要求經濟部依政經情勢、產業需求評估延長年限及貸款額度需求，不排除兩案併陳由蘇揆定案。

台商回台2.0方案貸款額度為5,000億元，由政府支付銀行手續費，對中小企業補貼1.5％，針對非中小企業核貸融資前20億元補助0.5％、20～100億元補助0.3％、100億元以上補助0.1％，實施期間共計3年。目前台商回台方案雖剩下1,500億元，但年底前還有10幾家大廠陸續送審，有的在路途中。

至於資格條件將趨嚴，為符合2050年淨零碳排，在廠商特定資格會納入節能減碳要求。有關利息補貼、補貼年限，已確定下修，今年7月加碼根留台灣企業、中小企業方案利息補貼年限已由五年下修為三年，因此補貼年限可能下修為三年。至於利息補貼，今年7月中小企業方案已由1.5％下修至0.7％，未來也勢必下修，以符合目前資金成本狀況。