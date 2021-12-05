小確幸！3類人接種莫德納送全聯百元禮券

打疫苗送好康來了！北車打莫德納送全聯百元禮券

打疫苗送好康來了！國內莫德納疫苗打氣低迷，為衝刺疫苗涵蓋率，指揮中心今（5）日表示，5日至9日下午1點至晚上8點，將在台北車站西側迴廊設置疫苗接種站，凡前往接種民眾可獲全聯禮券100元，對象含所有尚未完整接種疫苗的在台人士。

指揮中心發言人莊人祥表示，為刺激疫苗打氣，今天下午1點開始，所有在台灣的人士不限國籍，都可至北車接種站施打莫德納疫苗，只要年滿18歲，從未打第1劑、接種莫德納第1劑滿4周，及接種AZ第一劑滿8周民眾，都可前往接種，並可獲全聯禮券100元。

台北車站接種站由中央流行疫情指揮中心設立，三軍總醫院松山分院負責執行。截至目前最新接種數字，我國第1劑疫苗涵蓋率達78.15％，第2劑為60.33％，第3劑追加劑已有1706人接種，預估第二劑疫苗整體覆蓋率5日可突破六成。

不只北車有送禮，屏東縣政府日昨也宣布，5日起至7日止，凡在指定的6站施打莫德納疫苗即加碼送現金500元，外縣市民眾也適用，每站每日限額300名，送完為止。

另外，家樂福則宣布再增加4個店面設置疫苗施打站，其中宜蘭店將提供營養餐盒（有保久乳、麵包、水、餅乾），名額100位；全聯也宣布，本周將有140至150間門市加入疫苗接種站行列，並提供「健康禮」，裡面有蔬果加水或是麵包加水等組合。