捲入高嘉瑜遭施暴案 詹宏志將辭國策顧問

捐入高嘉瑜、林秉樞案 詹宏志：連累府方、將辭去國策顧問

網路家庭集團（8044）董事長詹宏志近期捲入民進黨立委高嘉瑜、林秉樞案件，遭爆向媒體施壓，引發外界高度討論。

詹宏志繼昨日深夜發布2,000字聲明說明之後，稍早再發聲表聲明也指出，將正式辭去國策顧問的職務。

詹宏志表示，「我原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，但現在我不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非連累府方出面說明，原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解。」

（工商時報 劉季清）

詹宏志辭國策顧問 府：蔡總統尊重決定

PChome集團董事長詹宏志請辭國策顧問，總統府發言人張惇涵說，總統蔡英文及總統府尊重詹宏志的決定，並感謝詹宏志過去所提出的政策建言。雖然，詹宏志辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

總統府國策顧問、PChome集團董事長詹宏志遭爆涉嫌協助對立委高嘉瑜施暴的林秉樞向媒體關說。詹宏志今天下午發聲明宣布請辭國策顧問。

張惇涵向媒體表示，詹宏志已向總統府秘書長李大維表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹宏志的決定，並感謝他過去所提出的政策建言。雖然，詹宏志辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

張惇涵重申，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

（中央社）