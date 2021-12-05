勞工自請退休 專家曝別忽略舊制給付！

你可能不知道！ 勞動局曝退休金舊制給付條件

台北市勞動局表示，近來經常接到民眾諮詢有關舊制退休金的相關問題，一般來說，在請領前應先確認是否在「同一個事業單位」工作，其次，檢視是否符合年資、年齡的請領資格，再依工作年資以及退休時的平均薪資為標準來計算退休金。

不少人常把勞保、勞退搞混，更別說勞退還有分舊制與新制。勞工退休金舊制與新制的分水嶺在2005年7月1日，之後到職的勞工一律適用勞退新制，但之前已在職的勞工則可以選擇新制或舊制，目前仍有約數十萬名勞工適用舊制，或選擇新制但仍保有舊制年資，例如當年已在鋼鐵廠工作15年的王先生，本來即打算做到退休，對鋼鐵廠也有信心，因而選擇舊制，但比較年輕的同事小趙，後來雖然選擇新制，但因為一直沒有換工作，舊制年資也被保留下來，成為同時有舊制與新制的勞工。

對於有舊制年資的勞工何時能領退休金的問題，勞動部表示，舊制的年資計算是以「同一事業單位」為基準，也就是說，必須在同一間公司才可以累積年資；退休要件則分為「自請退休」與「強制退休」，兩者的區別在於，「自請退休」的發動權為勞工，「強制退休」的發動權在雇主。

根據勞動基準法第53條規定，勞工得自請退休的資格有「工作15年以上，年滿55歲」、「工作25年以上」或「工作10年以上，年滿60歲」；而強制退休則是根據勞基法第54條，符合「年滿65歲」或「身心障礙不堪勝任工作者」，雇主可強制員工退休，且必須給付退休金。

至於大家最關心的可以領到多少舊制退休金，北市勞動局指出，按勞基法第55條規定，退休金的給與標準，是依照工作年資，每滿1年給與2個基數；超過15年的工作年資，每滿1年給與1個基數，最高總數以45個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以1年計。

所謂的退休金基數，為「核准退休時1個月平均工資」，其中「平均工資」在勞基法第2條的定義，是指發生之當日前6個月內所得工資總額除以該期間的總日數所得之金額，即退休前6個月的平均工資。

以王先生為例，在Y鋼鐵任職30年，選擇勞退舊制，退休前6個月平均工資5萬元，他的退休金為225萬元[（15×2+15×1)x5=225]。

北市勞動局也提醒，勞工如果已達自請退休要件，於離職(退保)當下並未請領舊制退休金，依據勞動基法第58條明文規定，自離職事實發生的次月起，5年內都可以行使舊制退休金請求權，勞工在申請退休時，除了勞保年金之外，記得要確認是否符合勞退舊制的請領條件。勞工在退休前或符合退休要件時，都可以上勞動局網站，點擊「勞動部線上試算-勞退舊制」進行線上試算。

（中時新聞網 曹逸雯）