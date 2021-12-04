11月出口拚連17紅 衝400億美元

財政部7日（周二）公布11月進出口統計。財政部官員認為，因第四季迎來消費旺季，晶片需求暢旺與原物料漲價效應挹注，估11月出口年增率為22％～26％，連17紅沒問題。

11月出口規模預估落在390億～402億美元，有機會再度挑戰400億美元大關，甚至有機會突破歷史新高紀錄（2021年10月401.4億美元）。

而2021年全年出口規模有望達到4,400億美元創史上新高，全年出口年增率估28％，將創下近11年來最大增幅。

財政部分析，台積電、聯電近期法說會顯示，國際電子產品搭載晶片效能持續上升，估計5G、高效能運算需求不減，2022晶片產能相當吃緊，供不應求；傳產方面如基本金屬、塑化業者也釋出利多訊息，主因各國推動基礎建設政策，加上鋼市、原油價格仍在高點，報價走揚適度助攻出口表現。

伴隨出口引發需求，受到半導體與自動化設備購置增加，也帶動進口的成長。10月進口值340.2億美元為歷年單月次高，年增率37.2％，主要為農工原料單月進口規模高達236.7億美元占總進口值近七成，又以進口電子零組件達83.4億美元創歷年單月新高。

財政部認為，往年首季出口淡季，但全球晶片產能吃緊，2022年首季將呈淡季不淡，甚至有望延續年底出口暢旺態勢。