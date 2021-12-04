11月通膨率續揚 恐逼近3％

主計總處將於7日（周二）公布最新物價調查結果，由於汽柴油、蔬果價格仍居高不下，加以廠商漸次反映成本壓力，依主計總處日前預測推計，11月消費者物價年增率（通膨率）將升高，可能落在2.8％～2.9％，還不致於超過3％。

主計總處每月循食、衣、住、行、育、樂等七大領域匡列368項消費品，調查25,000個樣本以推估消費者物價指數（CPI），依農產批發市場統計，11月蔬菜批發價格較前一個月下跌，與上年同月持平，水果較前一個月續漲，較上年同月則大漲27％，至於油料費也較上年同月漲逾三成，這些變化將推升11月通膨率。

依主計總處統計，隨著原油、農工原料上行情走高，8月以來CPI年增率（通膨率）連續三個月超過2％，依序是2.35％、2.62％、2.58％，研判11月將繼續攀高。

從主計總處日前將第四季通膨率上修至2.77％研判，11月通膨率會更上層樓，依簡單算術，以10月已實現的通膨率2.58％代入第四季通膨率預測數2.77％，即可算出11～12月通膨率平均2.87％，若主計總處的預測沒有太大誤差，11月通膨率將接近3％，大約落在2.8％～2.9％。

主計總處於數周前曾表示，2021年平均通膨率不會超過2％，惟隨後調查顯示，蔬果價格回降速度不如預期，加以國際農工原料漲勢不休，廠商成本漸次反映到零售市場，主計總處因此於日前大幅調高第四季通膨率，全年通膨率也因此上修至1.98％，主計總處官員表示：「近期物價漲勢確實比先前預測數來得高，惟全球情勢瞬息萬變，最後是否會落在2％以下，還很難說。」