公投前四天 政院、工商界對談能源政策

工商協進會訂14日召開本年度首場「工商早餐會」，本次會議，行政院副院長沈榮津將率財經首長，與工商企業界直接針對能源政策、碳中和等議題，進行「直面對談」。由於日期恰好是公投舉行的前四天，政院是否拋出符合工商界期待的能源新政策，頗受市場關注。

受疫情影響，「工商早餐會」延至年底召開，本次會議工商協進會將從防疫、振興經濟、國際與兩岸關係、法規面、稅制，以及能源政策、碳中和等層面，向以沈榮津為首的政府代表們，提出多項建言。

特別是公投在即，「珍愛藻礁」與「重啟核四」兩議題，直接攸關國家能源政策，及能否實現碳中和目標。工商企業界代表認為，這將是當天早餐會上產官雙方論述的重點。工商協進會理事長林伯豐將直言建議，重新檢討國家能源政策，將核能列為發電能源的選項之一。

能源政策上，政府對「非核家園」的態度很明確，總統蔡英文在工業節大會上明白表示，「核四不是政府的選項」，企業界因此好奇這次會議上，沈榮津是否會提出可化解企業界疑慮的新論述。

四大公投案中，不管是「珍愛藻礁」還是「重啟核四」，林伯豐的態度也很明確，核四能不能用是一回事，面對全球淨零排碳趨勢，當全球多數國家都使用核能發電，因此強烈呼籲政府重新檢討國家能源政策。

工商協進會指出，解決碳中和最重要的途徑，是從能源結構著手，因此，國家能源政策應與「2050碳中和」路徑一致，才能根本解決產品脫碳的問題。依政府非核家園規劃，2025年再生能源達20％，其他80％的發電量將仰賴煤和天然氣，對產品脫碳，都形成一定障礙。

工商協進會強調，工商企業界都支持非核家園，但不能躁進，即使不用核電，也不能一直使用對脫碳有影響的煤及天然氣，這樣的能源政策與「2050淨零排放」目標背道而馳。呼籲政府面對碳中和的全球趨勢，能源政策必須重新檢討。