遭爆為林秉樞關說 網家詹宏志發聲明回應

網家董事長詹宏志被爆料涉入林秉樞以及民進黨立委高嘉瑜的案件，外界指詹宏志為林秉樞向媒體施壓關說，詹宏志稍早發出2000字長文聲明，以下為詹宏志親筆聲明全文：

關於林高案的說明—詹宏志

一場駭人聽聞的家暴社會事件，我自己也看得瞠目結舌，但我認得當事人。本來我以為自己是行經暴風圈邊緣的路人，不料奇特的媒體風向卻把我推到中心，一位我素不相識的政治圈人物連連發言，目標指向我，試圖證明我和暴力男關係匪淺，連我想要說不干我的事都不可能。既然這樣，就讓我話說從頭吧…

我與林秉樞初見於今年的農曆年節在台南的一場餐會，但飯局人多，我們被朋友引介，只有點頭互道久仰而已，不能算是相識。三月間，我在台中中央書局開辦「週三讀書會」，林君來參加現場的演講會，每一週都從台北專程前來，盛情感人，這才真正彼此相識而有連繫。

其中一件事讓我印象深刻，如今回頭看也許別有意義，在今年5月5日我講喬治．歐威爾的《一九八四》時，他連絡書店說他有朋友對《一九八四》非常感興趣，是否可以增購一個位子？(當時我們的座位已經滿席了)我的同事告訴他，我們有一些位子因為視線障礙，沒有出售，如果他不介意我們可以增添一個位子給他；到了開講前，他又打電話來表示這位即將共同前來的朋友是立法委員高嘉瑜，問我是否可以讓高委員在讀書會中上台講幾句話；我請同事回他，很抱歉這是讀書活動，我們不能讓政治人物上台，但我會在演講之後下台向高委員致意。除了這個事件，林君其他每次來讀書會都安靜聽講，默默離去，讓我留下一種好學而禮貌的印象，而且我當時沒有意會他與高委員的關係；至於林君是否有藉讀書會活動刻意接近我的企圖，我至今不能確定，因為我不知道我有什麼用。

但在通訊軟體上，林秉樞則三不五時來訊問候，也討論時政，我也偶有回應。我也看他的臉書，他的臉書談書論史的文章不少，有些是他發表在媒體上的文章，涉獵頗廣，看起來是好學勤思之人；雖然我也注意到他貼了一些與名人的合照(不是好的癥兆)，但因為他也有其他旅途與古蹟碑銘的合照穿插，看起來也還不啟人疑竇。我說這些話的意思是，在新聞11月底爆發之前，我對林君的了解不超過上述的訊息，我的印象中他是一位禮貌斯文的翩翩君子，也以為他是一位可交往的朋友，所有的關於林君性格上異常的一面，以及他過去歷史現在被發掘出來的驚人材料，都是事件爆發後我才從媒體得知的。

林君的臉書在近幾個月陸續提到母親在醫院的艱苦掙扎，他貼文表達內心的痛苦，我因為經歷過相似的情境，對林君是同情的。所以當他告知母親過世，希望我能出席告別式，我對失去至親感同深受，就回他我一定前去探望，11月24日的告別式(至少在我在場時)，也是正常而哀戚的，林秉樞當晚也來訊致謝。

告別式後第二天(25日)，林君在我上班時間多次來電，我一直在會議中並未接電話，但我覺得事有蹊蹺，覺得電話頻率不尋常，我猜想是這位年輕人碰到了什麼困難，於是晚上我就主動打電話給他。話筒另一端的他顯得焦慮而慌張，說話顛三倒四，部分事實也欲言又止，我拼湊來的大意是：「在昨日他母親喪禮上有人來鬧場發傳單，他刻下正與一位『知名女性』交往，鬧場者是此女的前男友，傳單裡敘述了許多不實之言，又指控他打了這位知名女性，此事已由《鏡週刊》記者所悉，恐怕會變成醜聞，問我是否有認得鏡週刊的朋友，可以拜託此事不要刊登…。」

我以為他是新聞事件的「素人」，因而慌亂失措；我告訴他我做不到這樣的事，我向他解釋《鏡週刊》是不可能影響的，如果你看到它們在報導「石木欽法官案」挺住所有的壓力，就知道任何人打電話都沒有用，而且也不合適，只會帶給記者更多反感。當時我還不知道這位「知名女性」是誰，更不知道暴力事件的存在，以為是感情牽扯，我鼓勵他要面對衝擊，要面對採訪，如果只是男女新聞，這樣的事社會只有偷窺的興趣，不會有太多道德上的批評，我就掛掉了電話。

當晚更晚以及第二天早上，林君繼續寫來更多央求的訊息，也打了多通電話到我的辦公室，內容中就透露了「知名女性」的身份，表達他在服喪期間不宜露面，又乞求是否能請《鏡週刊》在報導中不要提及他的姓名。我看到這位「年輕人」焦急徬徨，回訊他說我會把訊息轉給《鏡週刊》，但也告訴他不要抱太多希望，希望他與女友共同prepare for the impact(我還是不知道暴力這件事，我以為他們是一邊的)…

我把他的祈求用訊息轉給《鏡週刊》的老友裴偉，解釋我認識此人的由來，解釋他的焦慮和他的期望，末了，我加上這樣的句子：「但這些也是我這一面聽來的訊息，我想你的記者應該會求證做較好的判斷…。」

兩天之後，新聞排山倒海出來，我們這些「認得」林君的人都發現自己根本不認識林君，我們跟所有讀者一樣都是此刻才第一次聽聞這些不可原諒的事。暴力毆打女友是任何理由都不可原諒的，我也希望高委員能儘快康復、走出陰影，認識渣男不是女性的錯誤。

事後我也自問，我有沒有做錯什麼事？長年以來，熟人或陌生人來找我問個問題或求一點幫忙，哪怕是路上攔下我的年輕人，我總是認真回應，這已是我的日常。沒有看出林君的另一面當然愚蠢可笑，但用心並無偏差，傳訊息給媒體(朋友)是否得體，我反覆看我的文字，覺得並沒有踰越分寸。我的故事其實內容不多，因為我與林君的往來也就僅止於此，外界的獵巫、指控和議論，對我的部分可以結束了。

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