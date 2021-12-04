第17輪開放AZ、BNT 想打莫德納循這管道

疫情指揮中心4日表示，目前已全面提供民眾BNT疫苗、AZ疫苗、莫德納疫苗以及高端疫苗等四種疫苗預約接種，為方便民眾接種疫苗，除「疫苗預約平台」外，指揮中心已開放各地方政府指定／安排合約醫療院所或衛生所，提供AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑，及已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗之接種服務。

其中，預約平台第17期規劃提供BNT疫苗及AZ疫苗預約，相關對象及期程說明如下：

一、符合資格對象，今（2021）年12月5日上午6時前已意願登記/混打意願登記民眾，且符合下列任一條件：

二、（一）BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/12/9（含）前出生]。

（二） BNT第二劑：11月11日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31（含）前出生]。

（三）AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/9（含）前出生]。

（四）AZ第二劑/第二劑混打BNT疫苗：10月14日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/9（含）前出生]。

二、 預約分流時程：

（一）BNT 疫苗：12月6日上午10時至12月7日中午12時。

（二）AZ疫苗：12月6日下午2時至12月7日中午12時。

三、 施打時程：12月9日至12月15日。

指揮中心說明，預約平台對象將於12月5日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約；如為已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類分流時間，進行預約；預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，由於10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。