風電國產門檻比例 部分放寬

離岸風電第三階段區塊開發選商即將在2022年第三季進行，由於過去國產化要求條件過高，開發商反應難以執行，經濟部調整後，將以可執行項目為最優先，例如海事工程等項目，部分國產化門檻比例也從60％放寬至50％，相關規定預計6日公告。

由於離岸風電從第二階段遴選風場開始，就有產業關聯性，經濟部訂出27項國產化任務，從塔架、水下基礎、電力設施、風力機零組件、齒輪箱、發電機、功率轉換系統及葉片等項目，都要求在台生產製造、組裝。

經濟部5月預告區塊開發選商規則時明確表示，國產化政策會延續並增加項目，其中訂出各個項目的的國產化程度必須要有六成的基本門檻，要求各項目當中數量都需達標，整體國產化任務調整成四大類共26項，新增陸上電纜線、海上變電站、新增變槳系統，推估未來每年新增產值達新台幣1,322億元。

不過，經過半年盤點，發現其中部分項目，未具競爭力，因此調整部分項目從必要改列加分項。官員舉例，機艙組裝項目，原先要整機都要達成，不過由於「動力模組、齒輪箱、發電機等就沒有國產化，把過去「整機全部」須達成，將變成有做到就即可，成為加分項目。

值得注意的是，國產化項目60％的門檻，部分項目當中將彈性調整為50％，包含風機的下部結構、海上變電站、海纜鋪設，過去要求是必須由國內主導，但由於相關技術仍需時間發展，因此改為只要有國內技術顧問公司參與，就會給予一定彈性。

經濟部指出，這次公布的重點，僅適用於2022年第三季風場選商，將決定2026～2027年兩年期間，共3GW併網風場，後續2028～2029年風場的國產化項目，則待2022年滾動式檢討，以前一年為基礎，預期項目會逐年增加。

至於過去較缺乏經驗的風機零組件項目，工業局希望，透過加分的方式增加本土供應商的機會，藉此發展風力機系統賞下游零組件，包含葉片材料的合作，並投資目前台灣缺乏的海事工程服務。

風機商Vestas 帶動台鏈90億投資

台灣維特斯（Vestas）3日表示，過去為了離岸風電國產化，已帶動台灣供應鏈累積投資90億元，後續瞄準2022年離岸風電第三階段區塊開發，為了因應本地需求，將推大型風機來因應，預計單支風機裝置容量將達15MW。

由於離岸風電從第二階段遴選風場開始，就要求產業關聯性，其中，國產化任務就有包含風機機艙組裝等項目，最終在2025年要達到27個項目，因此國際風機三大廠，就有兩家選擇在台設立組裝廠，並都選擇落腳台中港做為生產基地。

值得注意的是，台灣維特斯過去在第二階段遴選風場時，就與台灣供應商共組供應模式，從鑄件的永冠、葉片的天力等企業，總計合作投資超過90億元，預期在2022年起將供應CIP彰芳西島風場、中鋼中能風場及台電二期風場，總計在台生產124支風機，單支裝置容量9.5MW。

台灣維特斯指出，從2022年起，分年度進行交貨，其中2022年將交貨CIP彰芳風場一期10支風機，2023年提交彰芳二期52支，2024年中能風場31支，2025年台電離岸二期風場31支，成為我國風場供應主要來源之一。

台灣維特斯台灣總經理Alex Roberson表示，台灣維特斯在台投資約10億元，後續帶動天力、上緯、華城電機、華新麗華、金豐機械、永冠等協力廠商，一起投資，其中最大的是永冠針對風機核心輪轂鑄件投資50億元，合計國產化的相關投資已達到90億元。另外，區塊開發選商即將在2022年進行，由於國際風機技術持續推進，台灣維特斯也將在台灣推出單支15MW的風機，發電容量相比9.5MW來說，將提升65％，並且降低對環境影響，風機高度也將達到261公尺，比台北車站前新光三越大樓還要高出近20公尺。