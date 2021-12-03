製造業 景氣熱度降溫

2021年10月台經院製造業景氣信號值15.26分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈，轉為代表景氣持平的綠燈，中斷了來連續5個月的黃紅燈，且景氣信號值僅高於2月的農曆年節減工時點，約有六成左右的製造業廠商，持平看待未來半年景氣表現，且主力製造業電子零組件業、機械設備業，同步由黃紅燈轉為綠燈。

台經院景氣預測中心分析，製造業景氣轉淡，受到兩大利空因素的影響，其一，台股大幅震盪，影響經營環境指標表現，源自台廠受到外部的中國限電政策停工停產消息頻傳，以及美國聯準會示警，高通膨比預期持久等利空因素；其二，國際農工原物料的短缺，推升價格維持高檔，影響原物料投入面及成本面等指標表現。

台灣經濟研究院3日公布整體製造業景氣最新狀況，此項研究為領先經濟部的數據。雖然10月亮出全年第二顆代表景氣持平的綠燈，台經院仍指出，信號分數出現連續四個月下滑態勢，然此次製造業的燈號與分數，遠高於過去幾年製造業的表現，顯示目前製造業景氣表現仍屬穩健。

就整體製造業景氣來看，10月份呈現衰退的藍燈比重，單月減少至1.80％，低迷的黃藍燈增加至18.96％，持平的綠燈增加至43.89％，而揚升的黃紅燈減少至24.45％，繁榮的紅燈則進一步減少至10.89％。

台經院指出，製造業10月份仍受惠於進入歐美年底節慶消費檔期，國際電子大廠新品推出的備貨需求，帶動出口、生產及外銷訂單等指標續強，惟2020年比較基期逐季墊高，加上上述兩大利空因素，降低製造業年來的景氣熱度。

對於後續景氣走勢的觀察，台經院指出，國內內需型服務在五倍券及年終購物聲中推升買氣，加大民間消費力度。不過，隨著全球通膨壓力續增，美國聯準會（Fed）是否加速縮減購債，提前結束量化寬鬆(QE)，或提早升息等，以及中國提出的碳達峰、碳中和政策，對產業結構影響，應關注是否會衝擊其供應鏈，加上歐美冬季新一波疫情，尤其是新變種病毒的影響未明，業者仍謹慎看待。