商業服務業景氣 估觸底強彈

本土疫情對內需市場的短期衝擊，可望在11月告一段落。商業發展研究院3日發布台灣商業服務業景氣循環分析，預測商業服務業景氣在11月觸底，且可於2022年初自谷底迅速回升！商業服務業景氣指數CCCIS的7項領先指標裡，商業服務業股價指數空前熱絡，拉動金融及保險業實質GDP，促成民間實質固定資本重登經濟成長貢獻首位，是為商業服務業景氣的領頭羊。

為預測研進行分析的商業發展研究院董事長許添財表示，新冠疫情起伏，防疫警戒鬆緊與紓困振興措施的輪替，成為主導短期商業服務業景氣波動的重要因素，內需景氣曾一度隨著疫情警戒升級，而急速惡化，現在又隨疫情警戒的鬆綁，加上即時的紓困與振興措施，而快速回復。

就預測模型解釋，商研院CDRI商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS），於2021年10月續降為-1.727個標準差，唯預測接著可見回升，到2022年4月將持續改善為-0.399個標準差。CCCIS自2008年金融海嘯以來，在2021年本土疫情期間再一次的低於可能進入蕭條之域，即-1.5個標準差以下的嚴峻景氣，只經三個月就觸底翻升了。

商研院CDRI指出，經濟韌性有別，復甦分歧，主要商業服務業於第三季仍持續衰退中，值得注意的是，領先指標復甦強勁，指標之一的商業服務業股價指數，近期循環趨勢於2020年6月出現底谷，指數為93.95，接著一路上升，於今年2月超過長期趨勢水準，於4月來到100.92，10月更高達111.31，反應了2021年以來，我國一般股市的繁榮景象，尤其配合疫情對生活、工作與交易方式的改變，加速了數位化與智慧化產銷的發展，更有助於商業服務業的投資與發展，進而又使相關的商業服務業股市看好。

商研院景氣預測小組從實際股價指數分析，3月開始呈現兩位數的成長，7月與8月更分別達32.82％與48.42％，9月與10月一樣分別成長了50％與49.6％，也都是歷年少見的熱絡。

基於病毒一再變種，許添財建議，考量國際通膨隱憂與國內方興未艾的投機風潮，為落實有助於實質投資與提升生產力之努力，更當採精進、細膩、精準的「制定政策」（tailor policy）作為，兼顧防疫與創造「替代移動性」（alternative mobility）功能。

林伯豐：明年經濟好轉可期

Omicron新病毒可能成為經濟復甦新變數，工商協進會理事長林伯豐3日仍樂觀表示，相信新病毒可以控制得宜，只要做好防護措施，2022年經濟好轉，是可以期待的。

林伯豐並指出，經濟發展不能政治化，大陸是台灣的重要市場之一，且占台灣外銷出口比重42％，「我們應該要友中，而不應該仇中。」他期待疫情過後，海基、海協兩會能夠雙邊互訪。工商協進會3日舉辦「相招來捐血，一起做公益」活動，林伯豐到場關心並接受媒體訪問時，做了上述表示。

林伯豐指出，經濟看來是有復甦跡象，雖然目前出現新的病毒，可能成為影響經濟的新變數，但是，大家已有了警覺，只要控制得宜，做好妥善的防護，不會比剛發生疫情時糟糕，因此，2022年經濟好轉，是可以期待的。

林伯豐強調，經濟的發展不能政治化，企業界當然支持政府，但大陸是台灣重要的市場，出口依賴度達到42％的前題下，「我們應該要友中，而不應該仇中。」相對的企業不管在那裡投資，都應符合當地的政策，包括稅務、環保政策，都要做好規畫，這樣就不至於被政治化，企業的經營也就會順利。

面對兩岸目前的氛圍與僵局，林伯豐表示，企業界沒有受到政府委託以前，是不會有任何角色，企業界也沒有資格與權限，對兩岸事務做任何事情。他因此盼陸委會有更好、更新、更先進的方式促進兩岸的實際溝通。林伯豐認為，疫情過後，如果我方願意遞出橄欖枝，由海基會派代表團到對岸訪問海協會，會是有一個好的開始，疫情過後，海基、海協兩會能夠雙邊互訪，「是我們的期待。」

壽險憂滯脹 產險怕社脹

通貨膨脹是目前全球最憂心的議題，但壽險與產險怕的並不一樣。保發中心研究顯示，壽險業擔心「停滯性通膨」，因為會讓經濟下滑、資金緊縮、民眾收入減少，造成資本市場走跌，消費者減少投保意願；產險則害怕出現「社會性通膨」，即求償意識升高，加上重置成本提高，如責任險的「長尾風險」，一張保單就可能讓產險公司致命。

所謂「社會性通膨」，保發中心董事長桂先農解釋，產險雖多為一年期保單，但卻有「長尾風險」，即承保那年造成的事故或損失，隨著時代進步、求償意識升高，消費者日後才發現受損，要求賠償，時間可能已過了多年，物價水準多半已上漲，若是賠償重置費用，例如大樓要打掉重新蓋過，或醫學確認某些物質造成使用者終身無法痊癒的傷害，損失就會超出產險公司承保時預期，如出現眾多消費者一起求償且判賠的案件，巨大的金額甚至會讓一家產險公司倒閉。

2021年壽險及產險表現都極佳，保發中心預估，壽險2021年稅後獲利可望破4千億元，但2022年則預估會獲利大衰退；產險前九月稅後獲利170億元，已創同期新高，全年可望再攀高，且2022年若沒有重大天災人禍，保發中心預估，產險獲利仍會繼續成長。

但2022年景氣能見度仍低，壽險業者擔心，通膨若不是短期現象，出現停滯性通膨，代表經濟衰退，融資環境趨緊，資金減少，資本市場就不會像2021年一樣長期多頭，壽險投資收益就會衰退；失業率可能上升，民眾收入減少，投保意願亦會下降，壽險保費面臨衰退。

2021年前十月壽險續期保費，出現近14％衰退，總保費亦可能衰退5％以上，2022年亦可能持續減少，則近年因為壽險保費成長，讓保險業資產占金融業總資產占比逐年拉高，2020年已逾36％，未來有可能增幅減速甚至下跌，即重要程度會略受影響。產險擔心通膨造成物價上漲，重置費用會提高，另外再保保費亦可能上升，更擔心的是消費者求償意識提升，或科技進步檢驗出過去食品或日用品造成人體傷害，屆時長尾風險或社會性通膨，極可能出現。