衝第二劑 百貨賣場可打疫苗

Omicron襲捲全球，我第一、二劑疫苗施打覆蓋率差距二成，為加速第二劑提升至六成，行政院發言人羅秉成2日表示，擬推出賣場、百貨公司隨到隨打，且增加夜間門診施打疫苗的做法，提升疫苗覆蓋率。指揮中心發言人莊人祥透露，現正和全聯洽談合作接種站，全聯有意願提供174個據點場地配合，且可能提供贈品等優惠方案，鼓勵民眾施打。



據了解，疾管局呼籲賣場支援疫苗施打的構想，不只全聯配合，包括SOGO百貨、遠百、新光三越等皆表示，願意協助推動此一政策。



全聯表示，可以提供174個據點施打，主要是之前合作過三次流感疫苗施打經驗，全聯並送出礦泉水、蘋果、奇異果等贈品，給施打的民眾，至於此次施打新冠疫苗內容還在研議中；SOGO則說，政策當然全力配合，何況國外早有先例，像美國為鼓勵民眾施打疫苗，與購物中心、大賣場合作，為鼓勵國人踴躍施打，不排除到店打疫苗送來店禮。



衛福部長陳時中指出，第一劑涵蓋率78.04％、第二劑涵蓋率57.82％，希望第二劑盡速提升至六成。對於一、二劑兩者施打率差距高達二成，羅秉成說，政府還在研擬讓夜間施打普及化，相關處所持續推動外展服務，大賣場、百貨公司隨到隨打，且不排除透過相關獎勵方法，提升施打覆蓋率。



莊人祥則表示，屏東公園旁的百貨公司，已在12月1日到5日，提供接種服務，讓民眾購物同時也可接種疫苗。而衛福部部立醫院、國軍醫院等也會配合提供夜間門診，透過不同類型接種站，讓民眾接種更便利。



陳時中還說，因應Omicron變種病毒，針對疫苗第一到三類高感染風險如醫護人員、防疫工作人員等，只要第二劑接種滿五個月的間隔時間，包含因公務出國的運動員或接待外交泡泡人員等，都可提前施打第三劑，但平常坐在辦公室的政府官員，將排除在外。



關於次世代疫苗進度，除先前與莫德納簽2,000萬劑的次世代疫苗優先合約，陳時中透露，11月已和AZ公司新簽約購買500萬劑疫苗，也包含次世代疫苗選擇權，將於2022年分批供應「基礎劑」以及「次世代追加劑」。另據了解，目前指揮中心也和BNT輝瑞公司洽談次世代疫苗合約。



此外，因應春節檢疫方案「10+4」及「7+7」，陳時中指出，民眾在第9-10天或第6-7天的採檢將改「就地採檢」，不會比照檢疫期滿14天時，搭乘防疫計程車到醫院做PCR採檢。