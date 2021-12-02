催打第2劑 政院擬推賣場、百貨隨到隨打

民眾施打新冠肺炎疫苗第一劑與第二劑落差達二成，行政院發言人羅秉成2日表示，為彌補落差，擬推動大賣場、百貨公司隨到隨打，開放全國夜間施打疫苗，不排除舉辦抽獎提升施打覆蓋率。

行政院發言人羅秉成今天在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌在院會中就疫苗施打情形提示，台灣疫苗到貨總數達3,700多萬劑，未打完的就有950萬劑之多，目前第一劑覆蓋率為78％，第二劑57％，兩者之間還有二成的落差，必須趕快補上。

新冠肺炎新型變異株Omicron在全球多國現蹤，蘇貞昌說，變種病毒來勢洶洶，台灣疫情雖一再加零，但是境外移入有增加趨勢，各部會要想方設法增加疫苗施打率。

蘇貞昌說，特別是要將失聯移工的防護網要建立起來，但目的不是抓失聯移工，請內政部、勞動部、衛福部、法務部思考，如何讓失聯移工安心施打；另外，對於監所、學校、科學園區等，所轄部會都應設有外展施打站。

蘇貞昌提醒，包含學校、監所、清潔隊、展演場所機構、科學園區、工業園區等都要設外展直接施打服務，無論如何要把施打數量提高。

蘇貞昌也說，他近日就會安排施打第二劑疫苗。

羅秉成在院會記者會補充指出，為提升第二劑覆蓋率，正研擬讓夜間施打普及化，相關處所持續推動外展服務，大賣場、百貨公司隨到隨打，且不排除透過相關獎勵方法提升施打覆蓋率，但實際作為須由中央流行疫情指揮中心做最後決定。

至於蘇貞昌準備施打第二劑疫苗，羅秉成補充解釋，蘇貞昌最快下周就會安排到醫院施打，所施打疫苗種類還在安排當中。

蘇貞昌今年3月22日施打第一劑AZ，政院人士透露，蘇貞昌將在6日施打第2劑AZ疫苗，希望帶出催打效果。

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